Уряд хоче розробити річний тариф на газ - Шмигаль

З метою пом’якшення коливань на ринку газу уряд хоче створити "річний газовий продукт" - фіксовану для споживачів ціну на рік.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Державна компанія "Нафтогаз" та інші постачальники газу вирахують ціну своїх річних продуктів та запропонують українцям фіксовану ціну", - розповів Шмигаль.

Він також заявив, що восени минулого року десятки тисяч українців вже підписали річні контракти на постачання газу за ціною 4,70 грн за кубічний метр. За словами прем’єра, такий принцип вибору фіксованої ціни на місяць або рік діє у більшості країн Європи.

Шмигаль також зазначив зловживання компаній на ринку газу, у зв’язку з чим уряд і хоче встановити граничну ціну на блакитне паливо "щоб окремі компанії, які мають монопольне становище в областях, не завищували ціну та не здійснювали маніпуляцій із цінами в платіжках".

За його словами, АМКУ та профільні міністерства вже отримали доручення щодо перевірки факту можливого зловживання на ринку газу.

Фіксована ціна у максимум 6,99 грн за кубометр діятиме на період карантину або до кінця опалювального сезону. "Можливо, ціна піде різко вниз, тоді ми знімемо це обмеження", - зазначає очільник уряду.

Нагадаємо:

Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Із 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

У грудні Антимонопольний комітет оштрафував 18 облгазів Групи РГК Дмитра Фірташа на 380 мільйонів гривень за зловживання монопольним становищем.

Антимонопольний комітет найближчим часом перевірить обгрунтованість та прозорість формування тарифів на розподіл газу та у разі виявлення порушень змусить регулятора виправити ситуацію.

Економічна правда