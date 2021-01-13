АМКУ перевірить прозорість формування тарифів на розподіл газу

Антимонопольний комітет найближчим часом перевірить обгрунтованість та прозорість формування тарифів на розподіл газу та у разі виявлення порушень змусить регулятора виправити ситуацію.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

"Тарифи на розподіл газу. Це теж зона відповідальності НКРЕКП. Саме Комісія затверджує тарифи для на послуги розподілу газу кожному окремому облгазу (який, в свою чергу, є суб’єктом природної монополії в окремо взятому регіоні) не залежно від того, кому він належить.

Впродовж липня-грудня 2020 року ми були свідками зростання тарифів на газорозподіл в абсолютній більшості областей. До того ж, ці тарифи суттєво відрізняються у різних суб’єктів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

В листопаді 2020 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила проєкти тарифів на послуги розподілу газу на 2021 рік. В середньому вартість транспортування одного кубічного метру з 1 січня порівняно з липнем 2020 року, зросла на 74%. В "Полтавагаз" тариф зріс на 90% – до 2,48 грн за куб м.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, НКРЕКП починає перевірку усіх газопостачальників, які мають найвищі тарифи.

"Окрім цього, є низка рішень по цінах за розподіл газу - так звана абонплата. Також ми опрацювали це з профільним комітетом, депутатами Верховної Ради - проситимемо про прийняття відповідного законопроекту і зниження ціни в галузі розподілу газу і зменшення цієї абонплати", - додав він.

Читайте також: Президентський тариф: як можуть переглянути ціни на газ

Економічна правда