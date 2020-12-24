Антимонопольники оштрафували облгази Фірташа на 380 мільйонів

Антимонопольний комітет оштрафував 18 облгазів Групи РГК Дмитра Фірташа на 380 мільйонів гривень за зловживання монопольним становищем.

Про йдеться у повідомленні на сайті АМКУ.

Сума штрафів становить 380,2 млн грн. Причиною зазначають необґрунтовані вимоги, які облгази встановлювали під час публічних закупівель побутових лічильників газу з листопада 2016 року по липень 2018 року.

Серед цих вимог була обов’язкова наявність протоколу випробування з позитивними висновками за програмою досліджень лічильників РМ 081/39.434-2014. Вона розроблена на замовлення АТ "Дніпрогаз" (один з облгазів Групи) представниками ДП "Укрметртестстандарт".

В АМКУ зазначають, що ця програма передбачає виключно висновки щодо змін метрологічних характеристик лічильників та не має критеріїв для їхньої якісної оцінки (позитивні/негативні).

Вона також не є обов’язковим документом згідно законодавства та розроблена для добровільного застосування під час підготовки рекомендацій.

"Під час розгляду справи було встановлено, що АТ "Харківміськгаз" згідно з Програмою випробувань РМ 081/39.434-2014 в період з грудня 2014 по грудень 2015 на власному полігоні провело випробування лічильників САМГАЗ та GALLUS", - йдеться у рішенні.

Саме цим лічильникам облгази Групи РГК надавали перевагу під час закупівель, що "призвело до ущемлення інтересів суб’єктів господарювання, лічильники яких не пройшли випробування за вказаною Програмою та штучно створило неконкурентні переваги лічильникам виробництва САМГАЗ та GALLUS в порівнянні з лічильниками інших виробників".

Також зазначається, що рішення щодо АТ "Львівгаз", яке також було фігурантом справи, буде прийняте окремо.

До складу Групи РГК входять 18 облгазів: АТ "Вінницягаз", АТ "Волиньгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Закарпатгаз", АТ "Запоріжгаз", АТ "Київоблгаз", АТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Криворіжгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Рівнегаз", АТ "Сумигаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Чернівцігаз" та АТ "Чернігівгаз".

Нагадаємо:

Минулоріч Анитмонопольний комітет оштрафував 16 облгазів группи РГК Дмитра Фірташа на 278 мільйонів гривень за неправомірні донарахування побутовим споживачам об'ємів використаного природного газу.

Антимонопольний комітет може розпочати перевірку облгазів групи РГК Дмитра Фірташа щодо порушення у вигляді здійснення концентрації без дозволу комітету.

Економічна правда