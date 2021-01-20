Зеленський доручив провести аудит тарифів

Президент Володимир Зеленський доручив заступнику керівника ОПУ Кирилу Тимошенку перевірити відповідність низки тарифів у Києві та областях України через спробу очільників міст "обґрунтувати перед суспільством зростання тарифів".

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський доручив Тимошенку провести повний аудит наявних тарифів у Києві та в усіх областях, зіставити ціноутворення за різні проміжки часу, а також "отримати вичерпні роз’яснення від відповідних керівників на місцях щодо завищених тарифів та щодо тарифної політики в цілому".

Передусім це стосується саме тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом.

Президент пояснив аудит появою "спекулятивних заяв щодо формування тарифів" та спроби окремих політиків "обґрунтувати перед суспільством зростання тарифів".

Дослівно: "Враховуючи появу в публічному просторі різних спекулятивних заяв щодо формування тарифів на рівні міст і сіл країни, а також безпідставні спроби окремих представників місцевої влади обґрунтувати перед суспільством додаткове зростання тарифів понад рівень, який уже викликає значні питання з точки зору справедливості...

Окрему увагу слід приділити таким специфічним непрозорим "тарифним проєктам" окремих очільників міст, як стягнення коштів за евакуацію авто, за користування загальнодоступними частинами громадського простору тощо...

Нагадуємо, що якість управлінської роботи на місцях не може вимірюватися листуванням та згадками у ЗМІ, а має конкретне вираження у платіжках".

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