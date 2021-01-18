Українці, які користуються електроопаленням, отримають компенсації за підвищення тарифу – прем'єр

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.

Про це він повідомив у Telegram за підсумками позачергового засідання уряду.

"Невдовзі уряд схвалить механізм, що передбачатиме прямі виплати людям, у яких встановлено електроопалення. Виплати не прив'язуватимуться до доходів. Це буде компенсація за підвищення тарифу, яке відбулося з 1 січня", - написав прем'єр.

"Це не є класичною субсидією", - пояснив Шмигаль під час засідання.

Нагадуємо:

Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.

Економічна правда