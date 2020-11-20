Фонд держмайна виставив на аукціон ще два об'єкти "Укрспирту"

Фонд держмайна виставив на приватизаційні аукціони ще два об'єкти "Укрспирту" - Вишняківське (стартова ціна 22,4 млн грн) та Воютицьке МПД (стартова ціна 32 млн грн).

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

Зазначається, що приватизаційний аукціон Вишняківського МПД призначено на 18 грудня 2020 року. Об'єкт знаходиться у Полтавській області, Хорольському р-ні, с. Вишняки

До складу цього об’єкту входять, зокрема, спиртосклад, бродильний цех, виробнича лабораторія і будівля брагоректифікації.

Аукціон з приватизації Воютицького МПД відбудеться 17 грудня 2020 року, актив знаходиться у Львівській області, Самбірському р-ні, с. Воютичі.

До його складу входять, зокрема, цех розливу, виробництва концентрату квасного сусла і полісолодових екстрактів, будівля насосної станції води, варочне і дріжджебродильне відділення.

"Переможці аукціонів, після отримання права власності на об'єкт, отримають також можливість стати учасниками нового ринку виробництва спирту", - додали у Фонді.

Нагадаємо:

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні Марилівське МПД і зберігання спирту (Тернопільська область), стартова ціна зросла у 2,2 разів – з 54,7 млн грн до 120 млн грн.

Марилівське МПД і зберігання спирту (Тернопільська область) на приватизаційному аукціоні купила компанія з Молдови Zernoff, яка позиціонує себе як найбільшого виробника етилового спирту в Молдові.

Шостий об’єкт "Укрспирту" "пішов з молотка" за ціну, майже втричі вищу за стартову. Держпідприємство на Львівщині придбало ТОВ "ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС".

Раніше інвесторів знайшли Немирівське, Артемівське, Овечацьке, Лопатинське та Бершадське МПД.

Повідомлялось, що за 9 місяців поточного року "Укрспирт" отримав на 63,4% більше чистого прибутку, ніж за відповідний період 2019 року.

Напередодні не відбувся аукціон з продажу Хоростківського спиртзаводу, його виставлять на повторний аукціон зі зниженням стартової ціни.

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Економічна правда