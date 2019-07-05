Гройсман пригрозив Коболєву відставкою через суд по дивідендах

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав членів уряду до наступного засідання Кабміну прийняти протокольне рішення про внесення пропозиції про звільнення керівників держпідприємств, які судяться з урядом і не виконують ухвалених ним рішень.

Про це він заявив, коментуючи рішення Окружного адміністративного суду Києва, який призупинив рішення Кабінету Міністрів, яким НАК "Нафтогаз України" зобов'язали направити на дивіденди 12,25 млрд грн, що становить 90% чистого прибутку за 2018 рік, передає "Інтерфакс-Україна".

"Державна компанія проти держави - це нонсенс. Це вже не перший суд, яким "Нафтогаз" намагається поставити ультиматум державі. Якщо вони і далі будуть паразитувати на державних питаннях, я не буду це терпіти", - підкреслив прем'єр.

"Вважаю, потрібно прийняти протокольне рішення уряду, направити його в наглядові ради і менеджменту компанії. Поставити питання, що до середи вони повинні відкликати всі свої позови проти держави.

Якщо вони цього не зроблять, я пропоную доручити міністерствам в координації з якими перебувають "Нафтогаз", "Турбоатом", ще якісь підприємства, внести пропозиції на середу про звільнення таких керівників", - додав він.

Нагадаємо:

Суд зупинив дію постанови Кабінету міністрів в частині, згідно з якою НАК "Нафтогаз України" повинна виплатити державі дивіденди в розмірі 90% від чистого прибутку за 2018 рік.

Іншим рішенням у тій самій справі від 25 червня Окружний адміністративний суд призупинив дію постанови Кабміну №364 щодо АТ "Укрнафта".

НАК "Нафтогаз України" і "Укрнафта" оскаржили постанову Кабінету міністрів про норматив відрахування чистого прибутку за 2018 рік і попросили суд об'єднати свої позови.

Суперечка між урядом і НАК розпочалась із того, що Гройсману не сподобались "захмарні" зарплати правління "Нафтогазу". Однак Гройсман заперечив конфлікт із главою НАК.

Пізніше наглядова рада НАКу вирішила все ж таки продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

За словами Коболєва, призначати, звільняти, міняти зарплату, виписувати премії – цеповноваження виключно Наглядової Ради НАК.

Після цього Кабмін оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу".

Глава "Нафтогазу" заявив, що не збирається звільнятися з посади.

У той же час Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду глави НАКсуперечить українському законодавству.

У результаті уряд ухвалив рішення про продовження контракту з правлінням НАК "Нафтогаз України" та його головою Андрієм Коболєвим.

При цьомк Кабінет Міністрів вніс зміни до статуту НАК "Нафтогаз України", наділивши збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови та членів правління без подання наглядової ради.

Коболєв заявив, що тема його зарплати отримала "політичне забарвлення" і пообіцяв до кінця року віддавати весь дохід на благодійність.

Посол США підтримувала Коболєва у конфлікті з Гройсманом.