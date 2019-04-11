Всі розділи
Укр / Рус

Посол США підтримувала Коболєва у конфлікті з Гройсманом

Четвер, 11 квітня 2019, 19:06
 

Посол США в Україні Марі Йованович у січні закликала прем'єр-міністра Володимира Гройсмана не втручатися в процедури корпоративного управління у державних підприємствах.

Про це йдеться у листі Йованович Гройсману, який опинився у розпорядженні ЕП.

"З тривогою дізналися, що 16 січня Кабінет Міністрів заявив про припинення повноважень правління "Нафтогазу" з 22 березня. Дана дія Кабінету Міністрів суперечить принципам корпоративного управління, що давно обстоюються, та кидає виклик повноваженням Наглядової ради", - йдеться в листі, датованому 30 січня.

"Ми також стурбовані тим, що уряд може розглянути можливість втручання в процедури корпоративного управління в інших державних підприємствах, включаючи процес відбору членів Наглядової ради аеропорту "Бориспіль", - заявила Йованович.

У листі наголошується, що Україна досягла істотного прогресу в області корпоративного управління і реформування енергетичного сектора.

"Втручання держави в незалежність і повноваження наглядових рад державних підприємств може поставити під загрозу різні пакети допомоги Україні, для яких реформа корпоративного управління є фактором або умовою", - підкреслила Йованович.

"У випадку з "Нафтогазом" ми також прагнемо запобігти публічному конфлікт між урядом і керівництвом "Нафтогазу", який може підірвати довіру до репутації України як надійного партнера по транзиту газу для Європи. Такий конфлікт відповідав би інтересам Росії у той час, коли міжнародне співтовариство рішуче підтримувало Україну перед лицем російської агресії", - йдеться у листі.

Йованович закликала Гройсмана не здійснювати подальших заходів у зв'язку з пропонованим припиненням повноважень правління "Нафтогазу".

"Ваша тверда прихильність принципам належного корпоративного управління забезпечить процвітання українського народу в майбутньому", - резюмувала дипломат.

 
 

Нагадаємо:

Суперечка між урядом і НАК розпочалась із того, що Гройсману не сподобались "захмарні" зарплати правління "Нафтогазу". Однак Гройсман заперечив конфлікт із главою НАК.

Пізніше наглядова рада НАКу вирішила все ж таки продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

За словами Коболєва, призначати, звільняти, міняти зарплату, виписувати премії – цеповноваження виключно Наглядової Ради НАК.

Після цього Кабмін оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу".

Глава "Нафтогазу" заявив, що не збирається звільнятися з посади.

У той же час Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду глави НАК суперечить українському законодавству.

У результаті уряд ухвалив рішення про продовження контракту з правлінням НАК "Нафтогаз України" та його головою Андрієм Коболєвим.

При цьомк Кабінет Міністрів вніс зміни до статуту НАК "Нафтогаз України", наділивши збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови та членів правління без подання наглядової ради.

Коболєв заявив, що тема його зарплати отримала "політичне забарвлення" і пообіцяв до кінця року віддавати весь дохід на благодійність.

Читайте також:

Новий контракт — новий Коболєв. Чому "Нафтогаз" вже не буде жити як раніше

У кого з керівників державних компаній найбільші зарплати. Топ-30

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

США Гройсман Коболєв Нафтогаз

powered by lun.ua
Матеріали за темою
США погрожують Європі новими митами через субсидії для Airbus 9 квітня 2019, 09:06
Два держбанки Росії в США намагаються покарати за фінансування терористів в ОРДЛО 8 квітня 2019, 12:52
ФБР веде розслідування проти Коломойського — ЗМІ 8 квітня 2019, 08:52
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті