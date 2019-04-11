Посол США підтримувала Коболєва у конфлікті з Гройсманом

Посол США в Україні Марі Йованович у січні закликала прем'єр-міністра Володимира Гройсмана не втручатися в процедури корпоративного управління у державних підприємствах.

Про це йдеться у листі Йованович Гройсману, який опинився у розпорядженні ЕП.

"З тривогою дізналися, що 16 січня Кабінет Міністрів заявив про припинення повноважень правління "Нафтогазу" з 22 березня. Дана дія Кабінету Міністрів суперечить принципам корпоративного управління, що давно обстоюються, та кидає виклик повноваженням Наглядової ради", - йдеться в листі, датованому 30 січня.

"Ми також стурбовані тим, що уряд може розглянути можливість втручання в процедури корпоративного управління в інших державних підприємствах, включаючи процес відбору членів Наглядової ради аеропорту "Бориспіль", - заявила Йованович.

У листі наголошується, що Україна досягла істотного прогресу в області корпоративного управління і реформування енергетичного сектора.

"Втручання держави в незалежність і повноваження наглядових рад державних підприємств може поставити під загрозу різні пакети допомоги Україні, для яких реформа корпоративного управління є фактором або умовою", - підкреслила Йованович.

"У випадку з "Нафтогазом" ми також прагнемо запобігти публічному конфлікт між урядом і керівництвом "Нафтогазу", який може підірвати довіру до репутації України як надійного партнера по транзиту газу для Європи. Такий конфлікт відповідав би інтересам Росії у той час, коли міжнародне співтовариство рішуче підтримувало Україну перед лицем російської агресії", - йдеться у листі.

Йованович закликала Гройсмана не здійснювати подальших заходів у зв'язку з пропонованим припиненням повноважень правління "Нафтогазу".

"Ваша тверда прихильність принципам належного корпоративного управління забезпечить процвітання українського народу в майбутньому", - резюмувала дипломат.

Нагадаємо:

Суперечка між урядом і НАК розпочалась із того, що Гройсману не сподобались "захмарні" зарплати правління "Нафтогазу". Однак Гройсман заперечив конфлікт із главою НАК.

Пізніше наглядова рада НАКу вирішила все ж таки продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

За словами Коболєва, призначати, звільняти, міняти зарплату, виписувати премії – цеповноваження виключно Наглядової Ради НАК.

Після цього Кабмін оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу".

Глава "Нафтогазу" заявив, що не збирається звільнятися з посади.

У той же час Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду глави НАК суперечить українському законодавству.

У результаті уряд ухвалив рішення про продовження контракту з правлінням НАК "Нафтогаз України" та його головою Андрієм Коболєвим.

При цьомк Кабінет Міністрів вніс зміни до статуту НАК "Нафтогаз України", наділивши збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови та членів правління без подання наглядової ради.

Коболєв заявив, що тема його зарплати отримала "політичне забарвлення" і пообіцяв до кінця року віддавати весь дохід на благодійність.

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