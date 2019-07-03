"Нафтогаз" і "Укрнафта" оскаржили виплату прибутку державі

Суд зупинив дію постанови Кабінету міністрів в частині, згідно з якою НАК "Нафтогаз України" повинна виплатити державі дивіденди в розмірі 90% від чистого прибутку за 2018 рік.

Про це йдеться в постанові Окружного адміністративного суду від 27 червня.

"Зупинити стосовно Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія" Нафтогаз України" дію постанови Кабінету Міністрів ... "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави" в частині слів: "Для суб`єктів господарювання, які за результатами 2018 року отримали чистий прибуток, що перевищує 50 млн гривень, затвердити базовий норматив у розмірі 90 відсотків", - йдеться в тексті рішення.

Іншим рішенням у тій самій справі від 25 червня Окружний адміністративний суд призупинив дію постанови Кабміну №364 щодо АТ "Укрнафта".

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" і "Укрнафта" оскаржили постанову Кабінету міністрів про норматив відрахування чистого прибутку за 2018 рік і попросили суд об'єднати свої позови.

24 квітня Кабінет міністрів підвищив норматив відрахувань частини чистого прибутку державних підприємств до бюджету до 90%, якщо їх прибуток перевищував 50 млн грн.

Винятки стосувалися лише "Ощадбанку", "Укргідроенерго", "Укрзалізниці", і Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, яких зобов'язали виплатити 30% без прив'язки до розміру отриманого прибутку.

В якості забезпечувального заходу за позовом "Укрнафта" просила на час його розгляду зупинити дію норми, яка зобов'язує її спрямовувати 90% чистого прибутку на виплату дивідендів.

За підсумками 2018 року чистий прибуток ПАТ "Укрнафта" становив 6,44 млрд грн.

НАК "Нафтогаз України" за підсумками 2018 року одержав чистий прибуток в розмірі 11,57 млрд грн, що в 3,4 рази менше, ніж за 2017 рік (39,45 млрд грн).

На початку червня голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що компанія закликає Кабінет міністрів надати розстрочку компанії для виплати дивідендів до державного бюджету, щоб направити ці кошти на закупівлю газу напередодні опалювального сезону.

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти".

Компанії, що входять в сферу впливу групи "Приват" Ігоря Коломойського, володіють приблизно 42%.

Економічна правда