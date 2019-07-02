Гройсман запропонував Коболєву повернути майже 300 мільйонів премії

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва "цинічним монополістом" та запропонував повернути премії.

Про це він сказав у Полтаві, повідомляє "Урядовий портал".

Як зазначає "УНІАН", прем'єр запропонував керівнику "Нафтогазу" повернути 286,5 мільйона гривень, які той отримав за підсумками 2018 року в вигляді винагороди і премій.

"Щодо керівництва НАК, то у мене немає з ними дискусій. Вони – достатньо цинічний монополіст, з яким мені не по дорозі. Я змусив їх у травні і в майбутні місяці знизити ціни на газ для населення. Вони мають продовжувати це й надалі.

Пропоную також, аби вони повернули премії – це буде справедливо. Вони працюють на власні кишені, а на цьому потрібно поставити крапку. Їхній обов’язок – забезпечити транзит і збільшувати видобуток палива", - підкреслив Гройсмн.

Нагадаємо:

Суперечка між урядом і НАК розпочалась із того, що Гройсману не сподобались "захмарні" зарплати правління "Нафтогазу". Однак Гройсман заперечив конфлікт із главою НАК.

Пізніше наглядова рада НАКу вирішила все ж таки продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

За словами Коболєва, призначати, звільняти, міняти зарплату, виписувати премії – цеповноваження виключно Наглядової Ради НАК.

Після цього Кабмін оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу".

Глава "Нафтогазу" заявив, що не збирається звільнятися з посади.

У той же час Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду глави НАКсуперечить українському законодавству.

У результаті уряд ухвалив рішення про продовження контракту з правлінням НАК "Нафтогаз України" та його головою Андрієм Коболєвим.

При цьомк Кабінет Міністрів вніс зміни до статуту НАК "Нафтогаз України", наділивши збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови та членів правління без подання наглядової ради.

Коболєв заявив, що тема його зарплати отримала "політичне забарвлення" і пообіцяв до кінця року віддавати весь дохід на благодійність.

Посол США підтримувала Коболєва у конфлікті з Гройсманом.

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