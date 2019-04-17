Ціна на газ: Гройсман пригрозив Коболєву відставкою

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює відставку глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва в разі відмови компанії знизити до 24 квітня 2019 року ціну на газ, що відпускається для потреб населення.

Про це глава уряду заявив на засіданні Кабінету міністрів 17 квітня.

"Або НАК "Нафтогаз України" встановлює ціну нижче 8,55 грн/ кубометр з 1 травня і повідомляє про це всім українцям до 24 квітня, або я ініціюю відставку керівника" Нафтогазу "і буду просити уряд підтримати мою позицію", - сказав Гройсман.

Раніше 17 квітня "Нафтогаз" звернувся до уряду з проханням знизити ціну на газ, що відпускається для потреб населення, скасувавши затверджене Кабміном положення про ПСО, що передбачає підвищення ціни на газ для населення з 1 травня 2019 року, або внести до нього відповідні зміни.

"Це положення, зокрема, визначає, що ціна "Нафтогазу" на газ для роздрібних постачальників газу населенню, виробників теплової енергії та інших захищених категорій споживачів із 1 травня 2019 підвищиться на 15% до рівня 7184,8 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ і витрат на транспортування і розподіл)", - йдеться у прес-релізі компанії.

"Нафтогаз" зазначає, що ринкова ціна газу на травень, опублікована станом на 16 квітня Українською енергетичною біржею, становить 6,800 тис. грн за 1 тис. куб. м із ПДВ, або на 27% нижче ціни, розрахованої за Положенням про ПСО.

При цьому в НАК запевнили, що ухвалена 3 квітня постанова Кабміну №293, заявлена урядом як дозвіл "Нафтогазу" продавати газ населенню нижче ціни ПСО, насправді не дає компанії такої можливості.

Гройсман назвав це звернення "нахабним".

"Цей монополіст домігся того, щоб всі міжнародні організації від нас вимагали ринкових цін на газ. Але наразі кон'юнктура ринкова така, що газ може коштувати менше ніж 8,55 грн/куб. м, і тому український уряд ухвалив рішення та зобов'язав державну компанію продавати газ за ціною менше ніж 8,55 грн/куб. м. Що тут незрозумілого?" - сказав прем'єр.

Нагадаємо:

Суперечка між урядом і НАК розпочалась із того, що Гройсману не сподобались "захмарні" зарплати правління "Нафтогазу". Однак Гройсман заперечив конфлікт із главою НАК.

Пізніше наглядова рада НАКу вирішила все ж таки продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

За словами Коболєва, призначати, звільняти, міняти зарплату, виписувати премії – цеповноваження виключно Наглядової Ради НАК.

Після цього Кабмін оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу".

Глава "Нафтогазу" заявив, що не збирається звільнятися з посади.

У той же час Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду глави НАК суперечить українському законодавству.

У результаті уряд ухвалив рішення про продовження контракту з правлінням НАК "Нафтогаз України" та його головою Андрієм Коболєвим.

При цьомк Кабінет Міністрів вніс зміни до статуту НАК "Нафтогаз України", наділивши збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови та членів правління без подання наглядової ради.

Коболєв заявив, що тема його зарплати отримала "політичне забарвлення" і пообіцяв до кінця року віддавати весь дохід на благодійність.

Посол США підтримувала Коболєва у конфлікті з Гройсманом.

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