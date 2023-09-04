Почти рекордная приватизация и проблемы "Центрэнерго". Какое наследство Умеров оставляет Фонду госимущества?

За час великої війни ім’я, поки що чинного очільника Фонду державного майна (ФДМУ) Рустема Умєрова фігурувало у низці важливих для держави процесів. Зокрема, він брав участь у процесі обміну військовополоненими, входив у склад делегації на перемовинах з РФ у березні 2022 року та був частиною делегації, якій вдалося розблокувати українські морські порти відкривши "зерновий коридор".

Колишні колеги Умєрова по парламенту часто описують його як "менеджера західного типу". Така характеристика підтверджується "трудовою книжкою": менеджер в турецькому мобільному операторі lifecell, керівник низки західних інвестиційних компаній, засновник інвесткомпанії ASTEM.

Дивно як людина з такою біографією наважилась піти на державну службу, але у 2019 році Умєров увійшов до Верховної Ради в якості депутата від фракції "Голос". Рік тому парламент підтримав його призначення очільником Фонду державного майна.

На цю посаду Умєров прийшов з дуже амбітними цілями – перетворити Фонд держмайна на "суверенний фонд" та сконцентрувати під одним дахом усі державні активи, включно із землею. Не в останню чергу завдяки політичній волі та довірі до себе, йому вдалося почати втілювати цю ідею в життя.

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Із ймовірним призначенням Умєрова міністром оборони, яке напередодні офіційно оголосив президент Володимир Зеленський, цей спадок перейде в невідомі руки.

Найбільші успіхи: приватизація та ліквідація активів

За рік роботи команди Умєрова в ФДМУ можна виділити декілька "перемог", серед яких – активний процес малої приватизації, який розблокували з осені 2022 року. Переслідуючи ідею створення "суверенного фонду", ФДМУ сконцентрував під собою близько 70% усіх державних підприємств, і став найбільшим управителем держактивів.

При цьому, процес малої приватизації спростили: на аукціони нарешті почали виставляти підприємства з заборгованістю.

Від початку 2023 року, як свідчать дані самого Фонду, мала приватизація принесла в бюджет близько 2,5 млрд грн. Це – один з найбільших показників продажу таких активів за останній десяток років. Порівняти його можна лише з 2021 роком, коли продали київський завод "Більшовик" за 1,4 млрд грн. Але то була "велика приватизація".

Якщо говорити про рік роботи команди Умєрова, то за цей час держава приватизувала понад 400 об’єктів та заробила на цьому 3,8 млрд грн. Серед проданого – морський порт "Усть-Дунайськ", готелі та нерухомість у Києві та Львові, спиртзаводи з робочими потужностями та інфраструктурою.

Словом, на приватизацію активно виставляли інвестиційно привабливі активи, зазначає юридичний радник Transparency International Ukraine Андрій Швадчак. Таким чином, станом на червень в активах ФДМУ, які за планом потрібно продати залишилось лише 288 підприємств.

До успіху продажу та оренди державних активів доклалися і воєнні фактори: релокація підприємств та адаптація бізнесу. Так, якщо торік оренда держмайна щомісяця приносила бюджету 8,1 млн грн, то цього року цифра зросла до 8,8 млн грн. Це при тому, що кількість аукціонів з оренди зменшилася.

З перших днів на посаді Умєров також відстоював відновлення великої приватизації не чекаючи кінця війни. Хоча провести жоден аукціон поки не вдалося, Фонд домігся перенесення приватизації великих державних активів на кшталт "Центренерго" чи "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК) на електронні аукціони через "Прозорро.Продажі".

За словами Швадчака, ще одним досягненням нинішньої команди Фонду є проведення тріажу, тобто розділення активів на такі, що підуть на приватизацію, ліквідацію, чи залишаться у державній власності.

Розмови про необхідність тріажу точилися роками з вуст різних очільників ФДМУ, проте закон, який дозволяє провести ліквідацію державних підприємств, ухвалили лише навесні цього року. Йдеться про непрацюючі державні підприємства, яких налічується близько 1200.

Все це, зрештою, дозволяє зменшити кількість активів у власності держави. І хоча закони ухвалюються Верховною Радою, а постанови – Кабміном, важливим фактором цих змін було їхнє просування з боку самого Фонду, а також політичний "карт-бланш" для самого Умєрова, який має довіру і в уряді, і в парламенті, і на Банковій.

Зокрема, це дозволило просунути ідею створення земельного банку. Говорити про успіх цієї ідеї ще рано.

Разом із тим влітку Рада ухвалила важливий закон, яким державні землі, які десятиліттями були в "тіні" та оброблялися третіми особами в обхід державі, заберуть у структур Національної академії аграрних наук та інших держпідприємств, аби виставити на суборенду через електронні аукціони.

Найбільші проблеми: хронічні "в. о." та ротації менеджменту

В управлінні Фонду держмайна є низка компаній-гігантів, часто – з проблемами та корупційним минулим. У лютому ФДМУ почав масштабну зміну керівників десятків підприємств у своєму віданні. На кінець травня ротації пройшли на 89 підприємствах.

Але найбільші компанії досі не мають постійних керівників.

Так, Одеський припортовий завод, один з найбільш проблемних активів ФДМУ, із яким пов’язана низка корупційних справ, з червня минулого року управляється Юрієм Ковальським в статусі в.о.. ОГХК також з лютого не має голови правління.

Обидві компанії – серед перших претендентів на велику приватизацію. При цьому ОПЗ закінчив 2022 рік зі збитком у 4,4 млрд грн, а ОГХК вдалося вийти на прибуток у 13 млн грн.

У серпні всьоме за останні чотири роки змінилося керівництво енергетичного підприємства "Центренерго" – критичної для проходження опалювального сезону компанії, і ще одного претендента на приватизацію.

Причина масових ротацій, як пише Forbes, у провальній підготовці до наступної зими, щодо якої колишнє керівництво компанії нібито вводило Фонд в оману. Згодом Національна комісія з енергетики (НКРЕКП) оголосила про позапланову перевірку на "Центренерго", адже компанія проігнорувала запит щодо ремонтів на пошкоджених російськими атаками об’єктах. Збитки компанії торік сягнули 7 млрд грн.

Але проблеми з менеджментом не обмежуються великими компаніями у віданні фонду. "Більш того, уряд на період воєнного стану призупинив конкурсний відбір керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад держпідприємств, що лише підвищило корупційні ризики при їх призначенні", – додає Швадчак.

Разом із тим, оцінити ефективність державних компаній за останній рік буде складно, адже на період воєнного стану парламент дозволив їм не звітувати перед органами управління, кажуть у "TI Україна". Зробити це можна лише частково, за допомогою звітності самого Фонду.

ФДМУ звітує, що неефективних держкомпаній стало менше: торік подали звітність 132 підприємства, з яких неефективними визнали 103, або майже 80%. У першому кварталі 2023 року відзвітували вже 162 компанії, з яких неефективними визнані 55%.

Натомість прибуткових компаній в січні-березні цього року було 34% – стільки ж як і торік. Свій відбиток наклала велика війна, і загальний збиток підприємств в підпорядкуванні Фонду торік сягнув 17,4 млрд грн.

Ситуація дещо покращилась у перші три місяці року, і загальний збиток по компаніях зменшився до 1 млрд грн. Але, як зауважує Швадчак, майже 90% усіх збитків на початку цього року згенерували "Центренерго", "Сумихімпром", ОГХК та ОПЗ.

В інтерв’ю Liga.net Умєров заявив, що де-факто Фонд не міг встановити контроль над деякими з цих підприємств, а тому і не мав змоги розпочати процес великої приватизації. "Де-юре ти підприємство можеш контролювати, а де-факто ні. Зараз головне, що завдяки співпраці з правоохоронними органами ми вже де-факто отримали контроль на ОГХК та "Центренерго". Зараз йде робота, щоб отримати такий же контроль над ОПЗ", – розповів він.

Крім великої приватизації, поки що Фонду не вдалося провести успішні аукціони з продажу конфіскованих російських активів. Зокрема, з двох спроб так і не була продана компанія "Інвестагро", яка раніше належала підсанкційному російському олігарху Міхаілу Шелкову.

Державний гігант у невідомі руки

За останній рік ФДМУ зосередив під собою сотні державних підприємств, перейняв на себе напрямок конфіскованих російських активів та розпочав формування "земельного фонду".

Також Рада ухвалила закон, яким розширила незалежність Фонду. Кадрові призначення в його середині тепер ухвалюватиме голова Фонду, і ФДМУ самостійно вирішуватиме, що робити з конфіскованим майном – приватизувати його, здавати в оренду чи залишати в державі. Багато в чому це вдалося зробити саме завдяки довірі до Умєрова.

Але яким би не був керівник, створити спроможну сталу інституцію за рік – неможливо. Тепер, коли Рада підтримає призначення Умєрова на посаду міністра оборони, майбутнє Фонду разом з усіма державними активами знову опиняється під загрозою.

Без якісного управління всіма отриманими активами, прозорих конкурсів відбору керівників та членів наглядових рад державних підприємств та продовження роботи за треком зменшення частки держави в економіці шляхом приватизації та ліквідації непрацюючих підприємств, усі здобутки останнього року можуть бути перекреслені.

Заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк писав, що на посаду очільника Фонду держмайна розглядають Ольгу Піщанську, нинішню голову Антимонопольного комітету. ЕП не вдалося отримати підтвердження щодо її кандидатури.

Водночас важливо, аби тепер Фонд очолила людина з чистою репутацією, досвід якої в управлінні та інвестиціях буде зрозумілий як для України, так і для іноземних партнерів і потенційних інвесторів. Адже на кону – не тільки мільярди гривень активів, але й стратегічно важливі підприємства, які роками тонуть в корупції.