Рада призначила нардепа Умєрова новим головою Фонду держмайна
Верховна Рада проголосувала за призначення народного депутата фракції "Голос" Рустема Умєрова головою Фонду державного майна.
Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради, народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
За призначення проголосували 282 народні депутати.
За даними порталу "Чесно", Рустем Умєров у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Голос" номером 18 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції.
Секретар Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.
Делегат Курултаю кримськотатарського народу, радник Лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, та був його помічником-консультантом.
Нагадуємо:
На засіданні фракції "Слуга Народу" представили кандидата на посаду голови Фонду державного майна України: ним став нардеп від фракції "Голос", член української делегації на переговорах з Росією Рустем Умєров.
Наприкінці липня виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку.
Ольга Батова почала виконувати обов’язки голови ФДМ у лютому 2022 року після звільнення Дмитра Сенниченка. З грудня 2021 року вона обіймає посаду першої заступниці голови Фонду, а до цього була радницею ексголови відомства Сенниченка.