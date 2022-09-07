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Рада призначила нардепа Умєрова новим головою Фонду держмайна

Середа, 7 вересня 2022, 12:24 - Анастасія Жарикова
 
t.me/yzheleznyak

Верховна Рада проголосувала за призначення народного депутата фракції "Голос" Рустема Умєрова головою Фонду державного майна.

Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради, народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За призначення проголосували 282 народні депутати. 

За даними порталу "Чесно", Рустем Умєров у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Голос" номером 18 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції.

Секретар Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Делегат Курултаю кримськотатарського народу, радник Лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, та був його помічником-консультантом.

Нагадуємо:

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На засіданні фракції "Слуга Народу" представили кандидата на посаду голови Фонду державного майна України: ним став нардеп від фракції "Голос", член української делегації на переговорах з Росією Рустем Умєров.

Наприкінці липня виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку.

Ольга Батова почала виконувати обов’язки голови ФДМ у лютому 2022 року після звільнення Дмитра Сенниченка. З грудня 2021 року вона обіймає посаду першої заступниці голови Фонду, а до цього була радницею ексголови відомства Сенниченка.



Фонд держмайна Верховна рада
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