Рада розблокувала приватизацію активів, які можуть принести в бюджет 2,5 мільярда

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який спрощує порядок продажу державного і комунального майна, що перебуває у податковій заставі.

Про це повідомляє TI Ukraine.

За документ у цілому проголосували 250 нардепів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Як пояснюють в TI Ukraine, законопроєкт дозволяє приватизувати майно, щоб перебуває у податковій заставі, без згоди податкових органів, якщо покупець оплатить податковий борг.

"Це рішення розблоковує приватизацію 41 об’єкта державної власності із сукупною стартовою ціною 1 млрд грн. Вони мають понад 300 млн грн загального податкового боргу. Майбутні покупці сплатять цей борг. Водночас держава зможе заробити на самій приватизації", - уточнили в TI Ukraine.

"Відколи приватизація відновилася після вторгнення, у середньому на аукціонах вартість подібного майна піднімалася у два з половиною рази. Тобто держава зможе заробити орієнтовно 2,5 млрд грн," - зазначив юридичний радник TI Ukraine Андрій Швадчак.

У TI Ukraine заявили, що до другого читання депутати врахували частину рекомендацій, які надали фахівці Transparency International Ukraine.

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Це допомогло уникнути неузгодженостей, через які закон не міг би ефективно працювати, додають в організації.

"Це важливе рішення, що дозволить підтримати економіку та спроможність України воювати. Водночас це особливо актуально зараз, коли країна як ніколи гостро потребує коштів, зокрема для відновлення об’єктів енергетики, що страждають від російських атак," - резюмував експерт.

За даними проєкту damage.in.ua, станом на 21 жовтня загальна сума збитків, завдана інфраструктурі України, складала понад $127 млрд.

Економічна правда