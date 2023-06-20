Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації і зміну структури ФДМУ

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо оптимізації структури Фонду державного майна України та відновлення великої приватизації (законопроєкт №8250).

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови податкового комітету ВР, співавтор законопроєкту Ярослав Железняк.

Відповідно до картки законопроєкту на сайті Ради, президент підписав закон 20 червня.

Нагадаємо:

Верховна Рада 30 травня, ухвалила в другому читанні законопроєкт №8250, який вносить зміни до закону "Про Фонд державного майна України" для його оптимізації.

Як пояснювали у ФДМУ, законопроєкт має удосконалити структуру управління ФДМУ, дозволити уряду відновити велику приватизацію та підвищити ефективність роботи з майном, що перебуває під санкціями.

Згідно з новим законом, голова ФДМУ матиме право самостійно призначати та звільняти своїх заступників. 12 регіональних відділень-окремих юросіб стануть структурними підрозділами ФДМУ. Це має призвести до більш чіткої та зрозумілої відповідальності за роботу ФДМУ та встановлення КРІ для для підрозділів і ринкових зарплат для працівників.

Новий закон також змінює порядок роботи з майном, на яке накладено санкції:

за рішенням Вищого антикорупційного суду підсанкційне майно буде передаватися ФДМУ;

ФДМУ самостійно вирішуватиме, що робити з підсанкційним майном (тобто, приватизувати, передавати в оренду чи залишати в управлінні);

всі отримані кошти будуть направлятися на фінансування потреб України у відновленні через спеціальний фонд.

Крім того, новий закон:

забороняє особам, які перебувають під санкціями, та громадянам країн-агресорів обіймати посади керівників та членів наглядових рад державних підприємств;

скасовує необхідність погодження кандидатур керівників держпідприємств, що перебувають в управлінні ФДМУ, з місцевими органами влади;

на період воєнного стану, знімає обмеження на термін дії договорів оренди державного майна.

Верховна Рада також підтримала ініціативу ФДМУ щодо продовження терміну оренди державного майна до п'яти років. До 1 квітня 2022 року Верховна Рада обмежувала можливий строк оренди часом дії воєнного стану + 12 місяців, але, як пояснили у ФДМУ, такі умови не стимулюють підприємців брати участь в орендних аукціонах.

Економічна правда