Голова "Центренерго" пояснив масштабні звільнення керівників з компанії

У "Центренерго" відбувається переформатування команди, головною метою якого є посилення її професійними управлінцями для успішного проходження опалювального сезону 2023/2024 рр.

Таким чином новопризначений гендиректор компанії Андрій Чуркін пояснив масову подачу заяв про звільнення дирекції компанії та членів наглядової ради.

"Під час безпрецедентної ремонтної кампанії енергетичної галузі країни та підготовки до опалювального сезону в умовах війни компетентність керівників усіх стратегічних напрямів має надважливе та визначальне значення", - сказав Чуркін, слова якого наведено в повідомленні "Центренерго" на сайті в середу.

Як зазначається, саме тому наглядова рада "Центренерго" акцентує увагу на високому рівні відповідальності спеціалістів, які мають забезпечити ефективну та злагоджену роботу компанії.

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За словами Чуркіна, зміни, що відбуваються в дирекції, "не останні".

Нагадуємо:

З 28 серпня на підставі поданих заяв було припинено повноваження п'ятьох членів дирекції - Віктора Спички, Сергія Шульги, Юлії Кочеток, Сергія Білоуса та Євгена Мірошниченка.

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Крім того, у зв'язку із завершенням терміну перебування на посаді її покинула член дирекції Лариса Чигрина.

Двома тижнями раніше, 14 серпня, незалежні члени Наглядової Ради ПАТ "Центренерго" Євген Горкунов і Андрій Ткаченко написали заяви про звільнення за власним бажанням через чотири дні після призначення.

У цей день наглядова рада призначила Чуркіна гендиректором "Центренерго".

Водночас в цей же день, 14 серпня, Господарський суд м. Києва зупинив дії Фонду державного майна зі звільнення попереднього складу незалежних членів Наглядової ради Центренерго, кандидатури яких були погоджені міжнародними організаціями.

Дії посадових осіб ФДМ були оскаржені як незаконні одним із членів наглядової ради. Рішення суду опубліковано в реєстрі судових справ.