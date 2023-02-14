Всі розділи
Укр / Рус

Фонд держмайна змінює керівників на 47 держпідприємствах

Вівторок, 14 лютого 2023, 15:10 - Олексій Павлиш

Фонд держмайна починає звільняти недоброчесних керівників підприємств за результатами аналізу фінансово-економічного стану компаній.

Про це заявив заступник голови ФДМУ Дмитро Кліменков на телемарафоні, повідомляє пресслужба Фонду.

За словами Кліменкова, на семи підприємствах фонд вже змінив керівників, а стосовно ще 40 очікується погодження з боку місцевих військових адміністрацій.

"Зміна менеджменту - результат аналізу фінансово-економічного стану підприємств, який розпочала нова команда Фонду держмайна на чолі з Рустемом Умєровим", - додали в ФДМУ.

За словами Кліменкова, на сьогодні в управлінні ФДМУ передається 2400 підприємств, більшість з яких була передана фонду нещодавно.

"Ми проаналізували стан підприємств, чи виплачують людям зарплати, чи приносять доходи до бюджету", - розповів він.

За його словами, аналіз показав, що на більшості проаналізованих держпідприємств не виконуються фінансово-економічні плани, вони приносять збитки.

"Наша ціль - налагодити роботу державних підприємств, щоб вони працювали чесно та прозоро, без використання сірих схем. Починаємо очищення Фонду держмайна від недобросовісних менеджерів", - заявив Кліменков.

Зазначається, що ФДМУ вже шукає нових менеджерів для держпідприємств.

Для того, щоб подати кандидатуру на заміщення вакантної посади, Фонд планує запровадити онлайн-форму.

"Після цього ФДМУ разом з НАБУ проведе перевірку кандидатів та за результатами співбесід буде приймати рішення, додали у Фонді.

"Це зробить призначення прозорим та відкритим для всіх", - розповів Клименков.

За його словами, для нових керівників ФДМУ розробив KPI, щоб вони належним чином підготували держпідприємства до майбутньої приватизації по найвищій ціні.

Економічна правда

Фонд держмайна держпідприємства
Матеріали за темою
ФДМ виставив на приватизацію колишній завод дозиметрів у Білій Церкві 14 лютого 2023, 11:48
ФДМ виставив на приватизацію ще один морський порт: стартова ціна – майже 190 мільйонів 6 лютого 2023, 17:40
Мала приватизація: у лютому заплановано провести 50 аукціонів 5 лютого 2023, 15:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті