Кабмін ухвалив зміни для старту великої приватизації через Прозорро.Продажі

Кабінет міністрів ухвалив технічні зміни, які були необхідні для старту процесу великої приватизації через систему Прозорро.Продажі.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Так, затвердили постанову, якою встановлюється порядок авторизації та організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації. Відповідні зміни затвердили на засіданні уряду 18 липня.

Також були запроваджені положення, спрямовані на убезпечення електронних аукціонів від їх зриву недобросовісними учасниками, додали в міністерстві.

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"Найближчим часом ми плануємо запустити процес великої приватизації, який має суттєво збільшити надходження до державного бюджету.

Також це матиме позитивний вплив на відновлення та економічне зростання через ефективне управління майном, покращення бізнес-клімату та залучення інвестицій. Зараз ми внесли відповідні технічні зміни, щоб запустити торги через систему онлайн-аукціонів Прозорро.Продажі", - заявив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

За його словами, затверджені урядом зміни визначають технічні вимоги до електронних маркетплейсів, які матимуть право працювати з великою приватизацією.

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Загалом на сьогодні в системі Прозорро.Продажі таких маркетплейсів акредитувано понад 40, однак працювати з великою приватизацією зможуть лише ті з них, які будуть відповідати цим відповідним вимогам, зазначили в Мінекономіки.

"Також зміни, які прийняв уряд, мають вдосконалити проведення онлайн-торгів з малої приватизації, щоб зменшити кількість недоброчесних учасників, які зривають аукціони з продажів держмайна. Зокрема, учасник електронного аукціону, який зайняв друге місце за підсумками торгів, не матиме права відмовитися від очікування рішення щодо першого переможця.

У випадку, якщо недоброчесні учасники торгів, які посіли перше або друге місця відмовлятимуться від сплати суми за актив, державний бюджет отримуватиме гарантійні внески обох учасників - майже 40% від стартової ціни обʼєкта", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Велику приватизацію через систему онлайн-аукціонів Прозорро.Продажі запустять найближчим часом - Мінекономіки розраховує на прийняття Кабінетом міністрів відповідних рішень на початку липня.

Економічна правда