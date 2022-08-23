Мала приватизація офіційно стартує з 1 вересня: Кабмін схвалив постанову

Кабінет міністрів прийняв постанову, яка дозволить відновити процес малої приватизації з 1 вересня.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Він розповів, що згідно з документом, терміни проведення повторних аукціонів, а також процес передачі майна переможцю скорочуються.

"Об’єкти будуть приватизуватися одразу з необхідними документами. Покращується методика визначення вартості, що дасть змогу забезпечити справедливу ціну і пришвидшить процес проведення аукціонів", – додав Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що при цьому принципи прозорості та відкритості залишаються ключовими.

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Фонд державного майна готує до приватизації 23 активи спиртової галузі та 3 хлібокомбінати, аукціони мають відбутися цього року.

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Фонд державного майна очікує, що завдяки приватизації майна вдасться залучити від 600 млн грн до 1 млрд грн цьогоріч.





