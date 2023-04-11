Рада затвердила механізм ліквідації непрацюючих держпідприємств: їх понад 1200

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 8205 про особливості ліквідації непрацюючих держпідприємств.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна (ФДМУ).

У Фонді підкреслили, що в Україні понад 1200 непрацюючих підприємств, які існують лише на папері і генерують мільйонні збитки для держави.

Щоб ліквідувати непрацюючі підприємства, необхідно понад 30 млн грн, додали у Фонді.

"Ухвалений закон запроваджує механізм самофінансування процедури ліквідації, тобто на це не будуть витрачатися додаткові бюджетні гроші.

Для цього залучатимуться кваліфіковані досвідчені спеціалісти, які будуть отримувати офіційну винагороду. Окрім цього, ліквідація дозволить погасити борги підприємств перед держбюджетом та працівниками", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили у Фонді, основне завдання закону - зробити процедуру ліквідації держпідприємств самоокупною, тобто без залучення з державного бюджету коштів.

"До ліквідації держпідприємств будуть залучені кваліфіковані спеціалісті з відповідним досвідом. Вони будуть розшукувати майно, яким раніше володіли держпідприємства та яким зараз користуються спритні ділки. Після продажу такого майна, ці спеціалісти будуть отримувати від 3% до 5% від його вартості.

Решта коштів буде направлена на погашення боргів держпідприємств або фінансування ліквідації таких ДП без активів", - додали у ФДМУ.

Фонд держмайна розраховує, що завдяки новій процедурі вдасться знайти та продати активи непрацюючих держпідприємств загальною вартістю щонайменше 140 млн грн.

Економічна правда