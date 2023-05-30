Фонд держмайна змінив 142 топменеджерів на держкомпаніях

Фонд держмайна (ФДМУ) з вересня 2022 року змінив 89 керівників та 53 членів наглядових рад підприємств, які знаходяться в управлінні ФДМУ. Стосовно 26 підприємств фонд очікує погодження.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

У Фонді зазначають, що оновлення менеджменту - необхідний крок задля покращення фінансово-економічного стану державних активів.

"Нова команда ФДМУ провела аналіз роботи підприємств, який показав хронічне невиконання фінансових планів та стабільно збиткову роботу", - йдеться у повідомленні.

"‎Наша мета - ефективне та прозоре управління на державних підприємствах. Нові менеджери мають запроваджувати сучасні управлінські практики та принципи корпоративного управління.

Ми прагнемо досягти оптимального використання ресурсів, удосконалити виробничі процеси, підвищити продуктивність та ефективність роботи державних підприємств"‎, - заявив директор Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб'єктів господарювання ФДМУ Віктор Сердюк.

Нагадаємо:

Фонд держмайна починає звільняти недоброчесних керівників підприємств за результатами аналізу фінансово-економічного стану компаній.

Фонд державного майна звільнив т.в.о. голови правління "Об'єднаної Гірничо-Хімічної Компанії" Владислава Іткіна. ОГХК знаходиться в управлінні ФДМУ.

У березні повідомлялось, що Фонд держмайна змінить керівників на 65 державних підприємствах за результатами фінансово-економічного аналізу підприємств.

Економічна правда