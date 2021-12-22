Игорь Мазепа: Из страны уходит больше инвесторов, чем приходит. Украина как обезьяна с гранатой

Если вам нужно купить или продать акции украинских предприятий, выбор невелик: профессионально на этом зарабатывают только три украинские компании. Одна из них – Concorde Capital Игоря Мазепы.

Логично, что бороться за клиента с конкурентами – ICU и Dragon – там должны наотмашь. Но этого соперничества нет. Главным образом, потому что каждый в этой тройке выбрал уникальную тропинку.

В случае с Concorde получилось целое шоссе: эта группа перешла от роли инвестиционного советника для третьих лиц к статусу самостоятельного инвестора. Как результат – сейчас Мазепа полноценный владелец крупных заводов, медицинских сетей и жилых кварталов.

В его портфеле есть даже такие уникальные проекты как добыча янтаря. При этом бизнесмен, по его словам, не вкладывается в одну из самых популярных ниш украинского бизнеса – землю, но его компания в то же время создала онлайн-площадку для торговли землей.

"Сейчас земельные отношения заведены в тень то ли по глупости, то ли по коррупционным причинам. А мы не идем в "серые" истории", – уверяет Мазепа.

Хотя биография Игоря Мазепы, на самом деле, слишком разнородна. За его плечами и причастность к финансовым пирамидам, и просроченные банковские кредиты, и сопровождение сделок с неоднозначными инвесторами типа Сергея Курченко.

Словом, Мазепа рядовой смертный украинский бизнесмен. Выгодно выделяет его разве что уникальная смесь глубоких знаний экономики и почти полное отсутствие самоцензуры при публичной оценке ситуации в этой самой экономике.

Именно по этой причине в этом интервью вы легко встретите цитаты "власть – обезьяна", "бизнес-среда – говно".

За этими оценками не столько человеческая эмоциональность, сколько обида циника: Мазепа хорошо понимает, что плохой инвестклимат в стране тянет на дно стоимость его услуг, а вместе с ними и цену самого бизнеса.

Но как уберечь Concorde Capital от нападок власти после таких слов? В цивилизованной стране – с помощью сильной юридической команды. В Украине – за счет связей с отдельными представителями власти.

Одной из таких источники ЭП называют нынешнего главу парламентского комитета по ТЭК Андрея Геруса. "Мы с ним решили, что давай будем друзьями, но расстаемся", – глядя в глаза парирует бизнесмен. По окончании интервью журналисты ЭП встретили Геруса в офисе Concorde.

Как Мазепа превратился из инвестиционщика во владельца собственной бизнес-группы, почему занялся добычей газа, что про Украину думают иностранные инвесторы, как на неосторожных словах президента страна теряет деньги, и когда в Украине появится "частный Фонд госимущества"?

Как создавался и на чем зарабатывает "Конкорд Капитал"

— Вы с 2004-го – основатель и владелец "Конкорд Капитал". Корректно ли делить жизнь компании на два этапа: на первом она преимущественно инвестировала деньги инвесторов, а на втором – начала вкладывать собственные?

— Делить неправильно, потому что мы всегда исходили из рыночных условий. То есть, всегда были очень гибкими: местным компаниям помогали находить капитал для развития, западным инвесторам помогали этот капитал разместить.

С 2004-го года рынок очень сильно изменился и то, как он выглядит сейчас, ничего общего не имеет с тем, когда мы начинали свою историю.

— Когда начался тот период, когда "Конкорд" начал играть своими деньгами?

— В начале 2014-го, еще при Януковиче. Действительно, сегодня бизнес-модель "Конкорда" это, с одной стороны, комиссионный бизнес – когда ты получаешь комиссию за привлечение денег либо за продажу/покупку активов.

С другой стороны, это рисковые инвестиции, когда мы покупаем доли в компаниях. По результатам 2021 года, я вижу, что рисковый бизнес точно не меньше, а может даже больше комиссионного: мы в одних дивидендах получим несколько десятков миллионов долларов в год.

— Сколько из 100% общего дохода "Конкорда" занимает комиссионное и дивидендное направления?

— Комиссионное – где-то треть. Остальное – денежный поток от инвестиций.

— Как компания видит изменение этого соотношения в будущем?

— Это актуальный, кстати, вопрос. Мы сталкиваемся с тем, что свой капитал всегда ограничен. Из-за этого наш доступ в рынок, к идеям, существенно превышает наши инвестиционные возможности. Это раз.

Второй тезис: у нас начиная с 2014-го года появился очень хороший трек-рекорд проведенных инвестиций. Почти каждая наша инвестиция приносит доход выше среднего – существенно выше 30% годовых.

Третий тезис: мы имеем доступ к пониманию украинского рынка, а значит способны на качественное размещение капитала.

И вот сейчас мы намерены соединять первое, второе и третье: собирать чужие деньги в фонд и инвестировать их. Мы не хотим их физически контролировать, мы будем давать инвестиционные советы.

— До создания "Конкорда" вы работали в инвестиционных компаниях "Проспект инвестментс", Foyil, МФК. Именно в них заработали капитал для создания "Конкорда"?

— Нет, конечно. Я зарабатывал какие-то комиссии. Когда я делал "Конкорд", мое состояние было пару сотень тысяч долларов. Чтобы сделать компанию в сервисном бизнесе, не нужно много капитала.

О "грязных" деньгах Курченко, проекте "Андрей Герус" и долгах перед банками

— Пахнут ли деньги для "Конкорд Капитала"?

— Приведите пример.

— При президенте Януковиче Сергей Курченко покупал медиахолдинг УМХ, и изначально планировалось, что структурированием этой сделки будет заниматься ICU. В ICU от этой роли отказалась, в итоге сделку начал проводить "Конкорд". Почему такие сделки не пугают "Конкорд"?

— Я был акционером УМХ с 2007-го года – у меня там было до 10%. В этом статусе Ложкин советовался со мной: продавать/не продавать. Если продавать, то по какой цене.

В конце концов мы понимали, что это Курченко, но эта сделка много раз обсуждалась и в обществе, и в правоохранительных органах, и к ее чистоте, законности и "репутабельности" ни у кого не возникло никаких вопросов.

Кстати, ICU в этой сделке не было даже на радарах.

— То есть, это неправда, что изначально эту сделку планировалось проводить при содействии ICU?

— Я ни разу в наших дискуссиях нигде не слышал и намека, чтобы ICU был предполагаемым советником в этой сделке.

— В продолжение сделки по УМХ. Одним из совладельцев этого медиахолдинга был Геннадий Боголюбов. Правда ли, что продажа УМХ сблизила вас с лидерами "Привата", и что именно благодаря этому знакомству родился проект "блогер Андрей Герус"?

— Во-первых, насколько я помню, Боголюбов не был совладельцем медиахолдинга, но он мог быть партнером в отдельных медиапроектах. А во-вторых, "проект Андрей Герус" – это что такое?

— В 2014 году появляется чрезвычайно активный блогер, который начинает точечную войну с Ринатом Ахметовым, например, по формуле "Роттердам+", что выгодно Игорю Коломойскому.

— Андрей Герус действительно работал в "Конкорде" долгое время. От нас он ушел в 2012-м году, еще задолго до революции и тем более задолго до Ахметова с "Роттердамом". Потом его имя возникло, когда он стал активистом Майдана в Англии – он ходил под лондонский дом Ахметова с флагами и лозунгами.

— Это надо делать за какой-то счет.

— А за какой счет у нас здесь люди ходили на улицы? Чтобы выйти с плакатом перед домом Ахметова, сказать – "ти злочинець!" ничего не надо. Это стоит 5 фунтов – проехать на автобусе.

Я уже не помню как, но году в 2015-м он снова вернулся в "Конкорд" на пару месяцев (на должность исполнительного директора – ЭП), но это было задолго до "Роттердама", который был намного позже.

Кроме того, что он сидел писал какие-то блоги, какой-то особой работы я не заметил. Поэтому мы друг с другом решили, что давай будем друзьями, но расстаемся.

— Имеется в виду, что его блоги начали мешать вашей работе?

— Нет, но они точно не помогали. Мне показалось, что на тот момент его позиция общественного активиста ему важнее, чем профессионально заниматься инвестиционным банкингом. Вот это вся наша история.

— Если вернуться к вопросу: был ли Андрей Герус проектом вашим и "Привата"?

— Весь рынок говорит, что это мой проект. Но мне по**й, что рынок говорит. Я говорю, что нет. Он иногда выходил, что-то писал. Я потом получал звонки с, мягко сказать, порицаниями. На что я говорю "ребята, идите лесом, потому что он живой человек, у него есть свое мнение".

То же самое могу сказать про Рому Насирова (глава Государственной фискальной службы в 2015-2017 годах – ЭП). Ромчик когда-то работал в "Конкорде". Я с ним знаком с 2008-го года. Он еще в Лондоне работал, когда я его пригласил на работу в Киев.

Мы близко дружили в те времена, общаемся и сейчас. Я понимаю, что для кого-то он токсичен, но мне не стыдно сказать, мы по-человечески общаемся, его жена – близкая моя подруга.

— В 2012-м году РайффайзенБанк и "Мегабанк" обращались в суды для взыскания с "Конкорда" 85 миллионов гривень. На что брали эти кредиты и чем закончилась история этого взыскания?

— Я приведу другой пример. Например, в России за одну ночь кризиса в августе 2008-го года посыпались все компании-лидеры – "Тройка", "Ренессанс". То есть бизнес инвестиционного банкинга лег тогда за ночь.

В Украине этот кризис 2008-го года пережили только мы, Dragon и ICU.

— То есть эти деньги в банках вы брали до 2008-го года?

— Конечно. Я подвожу рыночный фон, на основании которого возникла история с претензиями. Впоследствии мы урегулировали эти вопросы и все погасили.

— В 2013 году вы создали "Конкорд КАпитал", при том, что к этому времени существовала "Конкорд КЕпитал". Для чего произошла смена вашего главного юридического лица?

— Я уже не помню все детали, но все знают, что и в том и в том "Конкорде" бенефициар Мазепа.

— В 2015-м году вы стали одним из учредителей компании PrivateFX, которая купила у разорившейся финансовой пирамиды Forex Trend базу и ряд технологических наработок, что позволило привлечь новой компании значительное число прежних клиентов Forex.

В 2017-м вы вышли из этого проекта, но свои деньги инвесторы PrivateFX не вернули. Можете объяснить, что тогда произошло?

— Ответ на самом деле простой. Мы действительно заходили на миноритарную долю в PrivateFX – у нас был мизер – до 10% в этом проекте. Из-за того что доля была миноритарной, никакого влияния на ситуацию в компании я не имел.

Но когда какое-то время спустя менеджмент PrivateFX стал очень активно продвигать мое имя для привлечения новых инвесторов, я попросил своих ребят разобраться в этой истории. Когда поняли, что начало пахнуть душком, мы попросили мажоритариев выкупить нашу долю. В итоге в этом проекте мы потеряли.

Об отношении с олигархами, янтарном и газовом бизнесах

— Оцените, пожалуйста, отношение к "Конкорду" со стороны основных олигархов – Коломойского, Пинчука, Ахметова, Фирташа.

— С Ахметовым и Фирташем не знаком. С Пинчуком у нас очень добрые отношения. Я познакомился с Михалычем где-то примерно после кризиса 2008 года. Но до этого с его командой мы делали много разного профессионального бизнеса. Например, покупали/продавали акции Нижнеднепровского трубного завода.

С группой "Приват" у нас тоже было много бизнеса. Например, еще в конце 90-х мы для них торговали акциями "Укрнафты".

— В общем, ни с одной из этих групп неприязненных отношений нет.

— Я скажу больше. В разгар войны Виктора Михайловича (Пинчука – ЭП)) с Игорем Валерьевичем (Коломойского – ЭП) за Никопольский ферросплавный завод, они шли стенка на стенку.

И тогда ко мне со стороны "Привата" было очень доверительное отношение: они делились со мной такими историями и планами, что я думал, что сам себя отвезу в лес. Такое же доверие я чувствовал и от команды EastOne (Виктора Пинчука – ЭП).

— Активами на какую сумму сегодня управляет "Конкорд"?

— По состоянию на сейчас чужими активами мы не управляем вообще. Все наши инвестиции сделаны за собственные деньги. Когда в отдельных проектах своих денег нам не хватало, я звал в соинвесторы друзей, знакомых или просто людей с рынка. Таким образом, например, я позвал, Васю Данилюка в цементный бизнес, Калашникова – в бизнес "Добробута".

— Но тогда вы уже не инвесткомпания, а бизнес-группа.

— Важно понимать критерии инвест-компании.

— Инвест-компания – это структура, управляющая чужими деньгами, а бизнес-группа – это группа, владеющая имуществом.

— Значит, мы бизнес-группа.

— Многие из ваших проектов очень непростые. Например, компания "Солнечное ремесло" занимается легальной добычей янтаря. Вашим партнером по этому бизнесу является Юрий Благодырь, бывший "регионал". Как родился такой сложный проект?

— Помимо того, что Юра Благодырь "регионал", у него еще куча других достоинств. Он на самом деле в бизнес-кругах известен как очень яркий, эффективный бизнесмен. И сам он, кстати, выходец из города Ровно. Он же был идеологом "Солнечное ремесло".

— То есть он пришел с этой идеей к вам.

— Мы очень близкие друзья, мы соседи в Гудлайф, он живет в 20 метрах от меня, без забора. Мы вместе ездим на мотоциклах, учавствуем в байкерском движении.

Конечно, он сам принес эту историю. На сейчас "Солнечное ремесло" – это единственный легальный добытчик янтаря в Украине. И сейчас Юра операционно каждодневно управляет этим проектом – у него там доля 35%.

— Какие результаты показывает "Солнечное ремесло"?

— Мы сейчас вышли на производство около тонны янтаря в месяц. В деньгах это где-то полмиллиона долларов. С наступлением весны, после установления погоды выше 0 планируем утроить результат.

— Еще один ваш непростой проект – это "Кривой Рог цемент". Вы купили его у немцев, которые работали в убыток.

— Мы купили бизнес, который генерил 25 миллионов евро убытка в год. В первый год, когда мы пришли туда, компания сгенерила, по-моему, 14 миллионов евро прибыли, чистой прибыли.

— Это означает, что менеджмент у немцев воровал?

— Основная причина этого была в том, что Хейдельберг (HeidelbergCement – немецкая компания по производству строительных материалов, один из крупнейших в мире производителей цемента – ЭП) потерял физический контроль над своим лучшим заводом на восточной Украине – под Амвросиевкой (расположен на территории так называемой ДНР – ЭП).

Вместе с ним немцы потеряли доступ к сырью – местному месторождению известняка. Это одна история.

Вторая история в том, что у "Кривой Рог цемент" была лицензия на добычу известняка в своем регионе, но пришло какое-то "чмо" из условной экологической инспекции, и попросило какую-то мзду за продление лицензии на добычу.

Немцы отказались платить и в итоге были вынуждены возить известняк, который стоит аж 80 гривен за тонну, из Тернопольской и Хмельницкой областей, и тратить на доставку до 400 гривень на каждой тонне.

Короче, мы купили "Кривой Рог цемент" в состоянии, когда им принадлежала лицензия, но не было разрешения на добычу. Мы зашли на предприятие и вопрос лицензии решился очень банально.

Тогда премьер-министром был Гройсман, который собирался ехать в Германию к Ангеле Меркель. Я подозреваю, что перед своей поездкой он получил от аппарата списочек вопросов, которые надо было бы разрешить до визита.

Одним из этих вопросов предположительно было восстановление лицензии на добычу известняка для "Кривой Рог цемент". Поставило этот вопрос предположительно еще немецкое посольство, а решился вопрос уже когда Хейдельберг продал нам завод. Я достоверно, конечно же, этой истории не знаю, но исходя из логики и последовательности событий сделал вот такой вывод.

— Ваша группа недавно стала владельцем первой для себя компании по добыче газа "Навигатор Майницкое". Планируете ли развивать присутствие "Конкорд" в этом бизнесе?

— Выход в добычу газа это больше оппортунистическая история. Она началась, когда мой близкий друг Фаворов (Андрей Фаворов) возглавил "Укргазвыдобування". Тогда газ стоил дешевле грязи, и им было принято решение существенно сократить новую разведку и добычу, потому что на тот момент она не имела никакого экономического смысла.

Короче, с приходом Фаворова сильнейшая команда геологов и буровиков оказалась на улице, я заинтересовался судьбой этих людей, пригласил в команду некоторых из них.

Изначально с помощью этих людей мы думали строить комиссионный бизнес: предлагать на рынке услуги по проведению ГРП (гидравлический разрыв пласта – ЭП). Мы даже были готовы инвестировать в проведение ГРП на чужих скважинах на условиях распределения прибыли от дополнительно полученного притока углеводородов на условиях 50 на 50.

Но в конце концов эта вся история вылилась в то, что наша команда нарыла проект "Навигатор Майницкое". У этой компании есть месторождение с предварительными запасами 12 миллиардов кубов газа. При нынешних ценах это сотни миллионов долларов.

— "Конкорд Капитал" есть везде: в недвижимости, медицине, IT, добыче полезных ископаемых. Почему группа не участвует в бизнесе по скупке земли, тем более когда сейчас принят соответствующий закон?

— По закону о рынке земли ты не имеешь право купить землю. Поэтому я считаю, что это не реформа, а квазиреформа, для галочки. Сейчас земельные отношения заведены в тень то ли по глупости, то ли по коррупционным причинам. А мы не идем в "серые" истории.

Максимум на который мы готовы – сейчас создаем онлайн-площадку, которая сводит покупателей и продавцов земли. Таким образом, мы пытаемся вывести эту нишу из серого, и одновременно получить больше знаний по рынку земли, чтобы быть готовым тогда, когда появится белый рынок земли.

Об уходе инвесторов и перспективах передачи активов олигархов наследникам

— Следующий блок вопросов касается отношений Украины с иностранными инвесторами. Как иностранцы реагируют на заявления украинской власти? Например, на заявление президента о возможном участии Рината Ахметова в госперевороте.

— Посмотри на динамику стоимости ОВГЗ. Украинский риск существенно вырос. Грубо говоря стоимость заимствования украинских эмитентов на внешних рынках существенно выросла.

Например, доходность евробондов, когда правительство привлекало деньги от иностранных инвесторов, до этого заявления была 5%, а сейчас уже 7,5%. То есть стоимость заимствования выросла в 1,5 раза.

— В глазах иностранцев Украина всегда была высокорисковой, но одновременно высокодоходной страной. Соответственно, возможно связь между заявлениями украинской власти и отношением к нам иностранцев несправедлива?

— Нет, она справедлива. Шмыгаль рапортует о том, что за первое полугодие чистый приток иностранных инвестиций в страну составил чуть меньше 3 миллиардов долларов. Это выглядит как неправда. Почему? Потому что Нацбанк изменил методику подсчета прямых иностранных инвестиций – FDI (Foreign Direct Investment).

По нашим подсчетам, сейчас первый раз за все 30 лет независимости Украины, FDI будут отрицательными: из страны уходит больше инвесторов, чем в нее приходит. Украина рассматривается как обезьяна с гранатой.

— Можно ли тогда хотя бы сказать, что как только Украина станет прогнозируемой, то перестанет быть высокодоходной?

— Я уже потерял веру в это, честно говоря. Я еще при Кучме думал, вот когда-нибудь станем более прогнозируемыми. И как-то так получается, что каждый последующий президент по критерию прогнозируемости уступает предыдущему.

— Означает ли это, что мы как страна хронически недооценены?

— Конечно, означает. Возьми любой актив и передвинь его в Польшу или в Литву, и его стоимость сразу станет в разы выше.

— Первичное распределение капитала в Украине уже произошло, и сейчас сформированные на базе этих активов группы занимаются своим упорядочиванием.

С одной стороны, это говорит о периоде спокойствия в сфере слияний и поглощений. С другой стороны, почти все крупные украинские бизнесмены находится в почтенном возрасте, что заставляет их готовить свой капитал к передаче следующим поколениям или продаже.

Чувствуете ли вы уже эту тенденцию на обращающихся к вам за услугами?

— Иногда чувствуется. Например, я предполагаю, это была одна из причин, почему наш конкурент по цементному рынку Николай Круть продал свой цементный завод в Ивано-Франковске.

— А если мы говорим про обладателей запредельного капитала – Ахметова, Коломойского?

— Эти люди смогли подобрать очень эффективные команды, которые работают без активного влияния и вмешательства акционеров.

— Но менеджмент не может защитить группу от решений Верховной Рады или правительства.

— Это очень глубокий вопрос. Я вот очень крепко радовался, когда какой-то фотограф победил на выборах Костю Жеваго. При том, что Костя мой хороший товарищ.

Просто тогда я почему-то подумал, что наконец-то у нас наступило начало конца эры олигархии. Но после того как я увидел что происходит, мой энтузиазм размазался. Я снова вижу, что влияние олигархических групп существенно увеличивается и снова страна вкатывается в ту же самую колею.

Если мы бы были Польшей, на услуги, о которых вы говорите, был бы запрос. Но мы Украина и максимальный тикет, который иностранец может вложить в Украину, это пол миллиарда долларов. И я не представляю кого-то, кто может выложить многие миллиарды долларов за условные "метинвесты" и "атб", хотя в другой юрисдикции они точно того бы стоили.

— Несмотря на ковид и риск активизации военной агрессии России, многие финансисты говорят о начале мирового инвестиционного бума в Украине. Когда он начнется, и что будет его предвестниками?

— К сожалению, пока что к мировому инвестиционному буму Украина не имеет никакого отношения. Если власть будет себя вести как сейчас, то он никогда не начнется.

Если раньше мы получали позитивные новости про очистку рынка бурштына, недоприватизацию спиртзаводов, легализации игорки, то сейчас я просто в шоке. С кем из бизнесменов я не общаюсь, все берутся за голову: куда не ткнись, повсюду "черная дыра" – в электроэнергии, нефтегазе, регуляторках. Янукович вселился в нынешнюю власть. Перевоплотился, епта.

Сейчас я, мягко сказать, бума не вижу.

— Цены на недвижимость растут.

— Знаете, почему она растет? Потому что в системе образовалось огромное количество новых денег: Америка напечатала доллары, Европа – евро, Британия – фунты, Украина – гривни. Это спровоцировало мировую инфляцию, которая стала распространяться и на нас.

Вот пойди, попробуй сними банковскую ячейку. Хрен. Банковская система перестала выполнять даже функции сбережения, а не то что накопления инвестиций. Это привело к тому, что народ стал инвестором: все понесли деньги в скупку недвижимости.

— Когда эта тенденция закончится?

— Да вот, уже заканчивается. Я вижу, что бум розничного потребления уже остановился. Нужно понимать, что рост цен на недвижимость был результатом резкого роста себестоимости строительства недвижимости.

О причинах приватизационных неудач Украины и нацонализации

— По поводу отношений "Конкорд Капитал" с государством. Фонд госимущества трижды избирал вашу компанию в качестве советника. На какие гособъекты вы искали инвесторов?

— Сначала на шахту "Краснолиманскую", но этот конкурс был заблокирован через суды еще при Порошенко. Второй актив "Индар". Там тоже полутемная история – на предприятии сидит якобы директор/инвестор, которого со времен Януковича и до сих пор крышуют менты. Третий актив – "Президент отель.

— Вам что-то платило государство за эту работу?

— Нет, конечно. Кстати, Эрнст энд Янг за свою работу до сих пор в международных судах.

— За годы управления Фондом к его главе Дмитрию Синниченко не было особых претензий, но неудачная продажа крупных объектов приватизаций спровоцировала его увольнение.

— А неудачная это что, например?

— ОГХК. В Кабмине называют причиной его увольнения невыполнение плана поступлений от приватизации.

— Я считаю Сенниченко лучшим председателем Фонда за все время его существования. В каждом госбюджете всегда закладывалась магическая цифра поступлений от приватизации – 17 миллиардов гривен. Но эту цифру никто никогда не исполнял. Ни разу.

За 9 месяцев 2021 года доходы ФГИ от приватизации составили 2,1 миллиарда. Если Фонд получит деньги от недавно проведенных конкурсов по "Большевику", "Электронмашу", Калушской ТЕЦ, то доходы за год будут 5,5 миллиардов. Это рекорд с 2013 года.

Поэтому официальная причина увольнения Сенниченко для меня звучит смешно.

— Если не привязываться к фамилии главы ФГИ, а к отдельным результатам большой приватизации: почему инвесторов не интересует ОГХК?

— Роль организатора конкурса техническая. Тебе просто надо выставить, подготовить информацию и выставить на понятный, прозрачный конкурс.

В данной ситуации ситуация дошла до конкурса, и это не вопрос к ФГИ, почему на него никто не пришел. Не пришли потому что у нас бизнес-среда говно. Это вопрос к политическим властям: почему у нас такие суды, почему дыры в энергетике, почему развита коррупция.

— Но во всем мире последний год был бум роста цен на сырье. И соответственно когда речь идет о приватизации компании по производству сырья, к ней должен быть интерес ни смотря ни на что.

— Когда у тебя власть – обезьяна с гранатой, когда у тебя русские на границе, когда у тебя сплошная тотальная коррупция, мы не увидим новых Митталов входящих в Украину.

— Можно ли назвать эти же причины факторами, из-за которых относительно недорого был продан завод "Большевик"?

— Конечно. Там какая история? Есть Вася Хмельницкий, который давно на этом предприятии "поставил ногу в дверь". Поэтому на этом конкурсе никто кроме Василия Иваныча не нарисовался.

Но какие у власти по этому поводу могут быть претензии к Синиченко? Если ты хочешь продать этот объект не за 50 миллионов долларов, а за рыночную цену в размере 150 миллионов, то нужно иметь силу воли сделать этот актив более понятным: пойти в суд и доказать, что Хмельницкий сделал что-то не так.

Это точно не к Сенниченко вопрос. Это вопрос к обезьяне с гранатой. За 2,5 года никто палец о палец не ударил по этому вопросу.

— Обезьяна – это президент?

— Это экономическая и политическая власти, конечно.

— Возможно ли построение в Украине такого института, как частный фонд госимущества, когда на условный "Конкорд Капитал" возлагается ответственность за подготовку и результат при продаже крупного объекта госсобственности?

— С нынешней властью – нет, со следующей властью скорее тоже – нет, а где-то там в 2158 году, может быть, да. Смотри: в этом году приватизировали на 5,5 миллиарда гривен, а национализировали – на 10-15 миллиардов гривен.

— Что подразумеваете под национализацией?

— "Укрпочта" покупает частный банк, в ФГИ вернулись ахметовские шахты объединения "Добропольеуголь", создается новая госавиакомпания, как клетка размножается простым делением, так простым делением плодятся "оборонпромы" и тому подобное.

Когда происходит национализация, или отменяется приватизация, самая первая причина этого решения – коррупция. Так я привык думать.