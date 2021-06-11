Тиша на бурштиновому фронті: перемога держави чи закінчення переділу ринку

Мальовниче Полісся, яке місцями більше нагадує поверхню Місяця: повалені дерева і заповнені водою ями. Раніше українцям часто демонстрували ці кадри – результати діяльності "чорних копачів" бурштину.

З приходом до влади Володимир Зеленський та його команда запевнили, що так триватиме недовго. В останні дні 2019 року набрав чинності закон, який мав поставити хрест на бізнесі "чорних копачів" бурштину.

Закон закріпив кримінальну відповідальність за незаконний видобуток, збут, зберігання та переробку бурштину, легалізувавши ринок, обсяги якого оцінювались у 300 млн дол. Щоб не потрапити під кримінальну відповідальність, законність походження "сонячного каменю" тепер потрібно підтверджувати.

Так, влада запровадила єдиний дозвіл на розвідку з правом видобування бурштину строком на 5 років на ділянки площею до 10 га. Розпочався продаж спецдозволів на електронних торгах, на які, зокрема, не допускають осіб під санкціями.

На вивезення необробленого бурштину за кордон також встановили річний мораторій.

Незважаючи на ці кроки і десятки офіційно проданих дозволів, напрямок легального видобутку бурштину в Україні масштабно ще не стартував.

Активність "чорних копачів" наразі також значно знизилась. Утім, невідомо як довго це триватиме.

Хто отримав спецдозволи на видобуток бурштину, чому більшість власників "бурштинової ліцензії" досі не можуть приступити до роботи, і що насправді стримує нелегальних видобувачів бурштину від виходу в поля?

"Пости Нацгвардії прибрали і нелегальні старателі повернулись"

Масштабні схеми із "сонячним каменем" приносили багатомільйонні статки задіяним у варварському видобутку бурштину "підприємцям". Допоки землі на Рівненщині, Волині і Житомирщині нещадно руйнувалися, на схемі збагачувалися чиновники, правоохоронці і навіть політики.

В окремих районах бурштиновий промисел покривали навіть представники Служби безпеки України.

Поліція не поспішала втручатись в ситуацію. До того ж, через відсутність кримінальної відповідальності копачі не боялись чинити спротив.

Є чимало прикладів, які це засвідчують В результаті конфлікту між співробітниками правоохоронних органів і нелегальними копачами в червні 2017 року в Рівненській області троє поліціянтів отримали травми.

Або в райцентрі Дубровиця, де в липні 2015 року відбувались масові сутички, майже 300 "копачів" заблокували районний військомат і перекрили проїжджу частину. Поліція тоді застосувала резинові кулі і затримала 12 осіб.

Копачів не зупиняло ніщо, навіть залізничні колії. В райцентрі Володимирець вони пошкодили ділянку колії, що призвело до тимчасової зупинки руху потягів.

Окрім сутичок з поліцією бурштинові видобувачі також з’ясовували стосунки і один з одним. Сфери впливу нерідко ділили з вогнепальною зброєю.

Зрештою, про такі історії не чутно вже кілька років. Утім, це не означає, що бурштиновий бізнес в обхід держави зовсім припинився. Силовики періодично звітують про спроби контрабанди нелегально видобутого бурштину-сирцю.

Представник компанії ТОВ "Бурпром", яка однією з перших придбала спецдозволи на бурштинові ділянки на Рівненщині, Микола Котнюк, каже, що з нелегальним видобутком наразі не стикається.

"Було у 2020 році. Ділянки охороняли пости Нацгвардії, але після того, як ми придбали ділянки, вони пішли і нелегальні "старателі" повернулись. Ми боролись з ними до цьогорічних різдвяних свят. А після свят, коли пройшли морози, ми побчаили, що спроби нелегально видобувати бурштин, принаймні в тій місцині де розташовані наші ділянки, не відновились", – зазначив ЕП Котнюк.

Пости Нацгвардії на Рівненщині з’явилися у 2016 році – в розпал бурштинових війн. З проханням про допомогу до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова тоді звернувся голова Рівненської ОДА Віталій Чугунніков.

"Навряд чи кримінальна відповідальність є найдієвішою перепоною. Торік в грудні вона вже діяла і це нікого не лякало. Представники державної служби охорони, озброєні автоматами, підходили до цих людей, а вони не реагували: казали, що продовжать робити, те що роблять. Охорона їхала ні з чим", – наголошує представник компанії "Бурпром" .

Інші учасники легального ринку також наголошують, що активність "чорних копачів" знизилася.

"Ми не спостерігаємо масового характеру такого видобутку, який був ще декілька років тому. Це зумовлено криміналізацією відповідальності, як для "копачів", організаторів всього ланцюга так і для правоохоронців. Перестала працювати давня корупційна схема.

Ефективність поліції зросла. Ми на власні очі бачили останні рейди, спільні дії Служби безпеки та інших правоохоронних органів – ці дії підтверджують, що рівень бажання зупинити процес нелегальної добичі високий", – повідомив ЕП генеральний директор ТОВ "Центр "Сонячне ремесло" Юрій Благодир.

У той же час, інвестор "Сонячне ремесло", яка нещодавно розпочала видобуток бурштину на Рівненщині, Ігор Мазепа підкреслює, що не все так гладко.

"Ми летіли сюди (смт. Володимирець) на гвинтокрилі, над територією, по якій вже пройшлися нелегальні копачі.Там внизу ще порсались люди, попри всі заяви як уряду, так і президента і тих, хто рве на собі сорочку, заявляючи що в країні немає нелегального видобутку бурштину", –зазначив Мазепа.

Функції державного геологічного контролю за видобутком бурштину здійснює Держгеонадра.

"Ситуація значно покращилась. Ми проводимо позапланові перевірки, фіксуємо факти порушень, але про масштабний незаконний видобуток бурштину, який мав місце раніше, не йдеться", – розповів ЕП голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Голова відомства пов'язує це з ухваленим законом та президентськими дорученнями.Проте, справжня причина зниження активності "чорних копачів" може лежати в економічній площині.

Якщо у 2016 році за кілограм необробленого бурштину масою 20-50 грамів давали більше 4 тис дол, сьогодні ціна коливається в районі 1,7 тис дол, свідчать дані компанії Аmber Еurope. У 2019 році ціни знижувались до 1,2 тис дол за кілограм.

"Наразі ціни поступово зростають, але завдяки діям влади видобувати бурштин в чорну та вивозити його за кордон стало набагато складніше", – зазначає Юрій Благодир ТОВ "Центр "Сонячне ремесло".

Таку саму думку нещодавно озвучував і міністр екології і природних ресурсів Роман Абрамовський.

Чи не відновиться нелегальна діяльність копачів після нового росту цін, великою мірою залежатиме від позиції правоохоронних органів та їх активності, та від наступних кроків легалізації, кажуть співрозмовники ЕП.

Спецдозволи продані, але працювати не можна

Наразі видобуток бурштину здійснюють три підприємства: ДП "Бурштин України", КП "Волиньприродресурс" та компанія "Сонячне ремесло". У 2020 році на аукціонах виставили 11 ділянок бурштиноносних надр, з яких продали 10. Ще одну ділянку продали вже на повторному аукціоні 15 лютого 2021 року.

Загальна сума надходжень до державного бюджету від проданих 10 лотів становить 52,2 млн грн, повідомили в прес-службі Держгеонадра.

За перший квартал поточного року – виставлено 21 ділянку. З них продано – 18. Урядовці звітували про те що під час перших торгів вартість спецдозвозволів через підвищений інтерес до них "сягала рекордних висот".

Ціна продажу лотів під час торгів зросла в середньому в десятки разів. Найвищим показником є збільшення ціни з 323 тис грн до 7,78 млн грн, зазначили в Держгеонадра.

"У 2020 році, за два спецдозволи ми заплатили більше 16 мільйонів гривень – стільки коштували ділянки "Західна-1" та "Західна-2". Ми з партнерами зацікавились бурштиновим напрямком, оскільки це – новий вид бізнесу. У попередні роки в Україні легального видобутку не було.

Багато років урядовці говорили, що треба це питання врегулювати і сформувати легальний ринок, а у 2019 році нарешті були затверджені законодавчі зміни. Ми порадились з партнерами, погодились, що це досить перспективний вид бізнесу, який тільки формується. Розраховуємо на успіх через те, що можемо бути серед перших". – розповів ЕП Микола Котнюк з ТОВ "Бурпром".

Наразі на аукціони виставляються поки що лише ті ділянки, які були пошкоджені внаслідок діяльності "чорних копачів". Держгеонадрами підготовлено та погоджено з трьома ОДА 70 ділянок бурштиноносних надр площею до 10 га кожна.

То чому при такій кількості діючих спецдозволів легальний видобуток змогли розпочати тільки окремі підприємства?

"Угода, яка дає можливість розпочати легальний видобуток, досі не затверджена. Аукціон, на якому ми придбали спецдозволи, проходив у липні 2020 року. На той момент, типова угода була розміщена на сайті Кабміну до обговорення. Тобто, до проведення аукціонів вона вже була на урядовому сайті і виглядало так, що вона вже на фінальній стадії.

І ми не могли навіть припустити, що можливий такий хід подій при якому ліцензії продані, а документ, на основі якого можна реалізувати ліцензії і розпочати видобуток, так і не буде прийнято. За цей час, документ вже кілька разів виносився на Кабмін, але повертався на доопрацювання", – каже Котнюк.

Тобто, спецдозволи продані, але розпочинати роботи не можна.

Мінекономіки спільно з Міндовкілля та за участі Держгеонадр розробили проєкт Типової угоди про проведення розвідувальних та видобувних робіт на ділянках бурштиноносних надр. На початку травня документ направили для розгляду та прийняття урядом, проте з невідомих причин питання й досі не було розглянуте, повідомили в прес-службі Держгеонадр.

Підприємству "Сонячне ремесло" від моменту отримання ліцензії до початку робіт знадобилося 4 роки, які пішли на оформлення необхідних документів. Зокрема компанії знадобилося прийняття трьох рішень уряду, розповів Ігор Мазепа.

"Вони отримали ліцензію набагато раніше, ще до того, як почалася практика продажу на аукціонах. Це відбувалось за іншим законодавством. Наскільки мені відомо, земельним питанням вони займалися з 2014 року. На їхній ділянці ріс ліс і через Кабмін приймалося окреме рішення.

Окрім того, вони уклали з Держлісгоспом договори сервітуту. Законодавством це також передбачено, але на це потрібно чимало часу. Якщо ми підемо таким самим шляхом, то просто не встигнемо до закінчення дії нашої ліцензії.

"Сонячне ремесло" мають спецдозвіл на довгий період. Ми маємо спецдозволи на 5 років. Якщо ми почнемо оформляти сервітут на наші ділянки, то просто не встигнемо до закінчення дії дозволу. До того ж, на невеликих ділянках, як наша, до 10 га, це недоцільно економічно. Ми продовжуємо втрачати час. Сервітут оформити не можемо, а типова угода не затверджена", – скаржиться Микола Котнюк.

Ще одна проблема при добичі бурштину на території лісових господарств, це – знищення зелених насаджень. Застосування помп пошкоджує, вимиває коріння дерев, які після цього не відновлюються.

Для відновлення зелених насаджень на території пошкоджених ділянок, потрібні десятки років. І хоча законом тепер відповідальність покладено на власників спецдозволів, проблему досі до кінця не вирішено.

"Після закінчення робіт, ми за власний кошт маємо відновити родючий шар ґрунту і висадити нові саджанці або оплатити ці роботи Держлісгоспу чи обраній підрядній організації. Попри це, додатково ми ще маємо сплатити реальні збитки і втрачену вигоду Держлісгоспу, як власнику земельної ділянки.

При тому, що ліцензія видана на 5 років, Держлісгосп вважає що ми маємо оплатити втрачену вигоду за 50 років. Вони керуються постановою Кабміну від 1993 року, коли такої категорії, як порушені видобутком бурштину землі ще не було", – розповів Котнюк.

Підприємець з партнерами неодноразово зверталися до Держгеонадр та Кабміну з цього питання. Писали пропозиції, прохання, щоб прийняти нові чи оновити правила надрокористування.

"Поки що такого документу не прийнято і наскільки я знаю, така робота досі не ведеться", – додав він.

"Біла" сировина для доданої вартості

Якщо легальний видобуток розблоковано не буде, інтерес до державних аукціонів з продажу спецдозволів на бурштинові ділянки знижуватиметься.

На думку Ігоря Мазепи, держава може заробляти чималі кошти не тільки від продажу спецдозволів, а й отримувати зиск від легальної торгівлі бурштином. За його розрахунками, навіть при нинішніх знижених цінах на тонні бурштину можна мати прибуток півмільйона доларів.

Так, зазначає він, приблизні запаси на ділянці, яка належить "Сонячному ремеслу" – від 40 до 50 тонн бурштину. За середньозваженої ціни 700 доларів за тонну з них можна отримати близько 35 млн дол, з яких держава отримає 15 млн дол.

Легальний видобуток може стимулюватиме і розвиток переробки бурштину, якого нещодавно в країні ще не було.

"Україна останнім часом просунулась у переробці бурштину. Якщо подивитись на статистику, то виїжджає бурштину-сирцю не так багато. Інше питання, що у зв’язку з відсутністю достатньої пропозиції "білої" сировини ряд переробників, малих підприємств, – були змушені та працювали на сірій і чорній сировині.

За даними перших аукціонів, які ми проводимо, купує якраз наш дрібний переробник. Спеціально для цього ми формуємо невеликі лоти. Лоти з дрібних фракцій закриваються відразу з підвищенням в 1,5 раза від стартової ціни", – пояснює Благодир.