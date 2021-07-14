Мазепа запустил платформу для покупки земли

Игорь Мазепа фото эп

Инвестиционная компания Concorde Capital запустила аграрную онлайн платформу KupiPai, которая обеспечивает владельцев земельных паев, инвесторов и агрохолдинги юридическим и консалтинговым сопровождением сделок купли/продажи участков.

Об этом говорится в пресс-релизе Concorde Capital.

Отмечается, что KupiPai поможет потенциальным инвесторам, арендаторам и продавцам земли найти друг друга и совершить сделку "под ключ".

Платформа предусматривает подбор участков для инвестирования, заключение договора, безналичный перевод средств, получение документов на землю и договора аренды с агрохолдингом по почте или лично и т.д.

Гендиректором и основателем инвесткомпании Concorde Capital является Игорь Мазепа.

"По нашим прогнозам на первом этапе открытия рынка земли 1 га чернозема будет стоить около 2 тыс долл/га, при том, что агрохолдинг-арендатор будет платить арендную плату в размере 150-200 долл /год. Таким образом, гарантированный рентный доход составит 7%–10% годовых", – заявил Мазепа.

"При этом рост цены земли ожидается на уровне 15% -20% в год... Тот факт, что ближайшие два года "крупный капитал" не может выйти на рынок, обеспечит максимизацию доходности для инвесторов-"первопроходцев", – добавил инвестбанкир.

Напоминаем:

Дмитрий Дубилет, соучредитель проекта monobank, и президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса анонсировали платформу для онлайн-продажи земли Доброзем.

Экономическая правда