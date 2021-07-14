Мазепа запустив платформу для купівлі землі

Ігор Мазепа фото еп

Інвестиційна компанія Concorde Capital запустила аграрну онлайн платформу KupiPai, яка забезпечує власників земельних паїв, інвесторів і агрохолдинги юридичним і консалтинговим супроводом угод купівлі/продажу ділянок.

Про це йдеться в пресрелізі Concorde Capital.

Зазначається, що KupiPai допоможе потенційним інвесторам, орендарям та продавцям землі знайти один одного і здійснити операцію "під ключ".

Платформа передбачає підбір ділянок для інвестування, укладання договору, безготівковий переказ коштів, отримання документів на землю та договору оренди з агрохолдингом поштою або особисто і т.д.

Гендиректором та засновником інвесткомпанії Concorde Capital є Ігор Мазепа.

"За нашими прогнозами на першому етапі відкриття ринку землі 1 га чорнозему коштуватиме близько 2 тис дол/га, при тому, що агрохолдинг-орендар платитиме орендну плату в розмірі 150-200 дол/рік. Таким чином, гарантований рентний дохід становитиме 7%-10% річних", – заявив Мазепа.

"При цьому зростання ціни землі очікується на рівні 15%-20% на рік... Той факт, що найближчі два роки "великий капітал" не може вийти на ринок, забезпечить максимізацію прибутковості для інвесторів-"першопрохідців", – додав інвестбанкір.

Нагадуємо:

Дмитро Дубілет, співзасновник проєкту monobank, та президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса анонсували платформу для онлайн-продажу землі Доброзем.

Економічна правда