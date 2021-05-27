Первая лицензированная компания начала добычу янтаря в Ровенской области

Компания ООО "Центр "Солнечное ремесло", входящая в Concorde Capital Игоря Мазепы, начала добычу янтаря-сырца на месторождении у Володимирца Восточного Ровенской области - это первая компания, получившая для этого все необходимые лицензии.

Об этом сообщает Ровенская ОГА, пресс-релиз Concorde Capital.

Компания получила специальное разрешение на пользование недрами с целью добычи янтаря общей площадью более 84 га до 2029 года. После отработки всего месторождения на его территории восстановят лес.

По предварительным геологическими исследованиями запасы составляют около 40 тонн янтаря-сырца. Планируется, что участок будет отработан за 5-6 лет. Инвестиции составили около 5 млн долларов.

Основные рынки сбыта, говорят в компании, это Украина, Китай и страны арабского мира. Компания планирует заниматься как добычей, так и реализацией янтаря, а также его переработкой. Для сбыта будут использовать онлайн-аукционы и другие площадки, чтобы люди могли свободно приобрести камни.

"В конце 2019 года по инициативе президента Украины Владимира Зеленского принят закон о легализации сферы янтаря. На сегодня уже есть 25 реализованных на аукционах участков, поступления в госбюджет составили около 70 млн грн", - отметил председатель ОГА Виталий Коваль.

В госадминистрации добавили, что в ближайшее время Ровенской области на аукцион выставлять еще 5 "янтарных" участков.

Напоминаем:

Верховная Рада 19 декабря 2019 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря. Он, в частности, устанавливает уголовную ответственность за незаконную добычу и вводит единый разрешение на разведку.

Ранее в интервью "Интерфакс-Украина" основатель и гендиректор Concorde Capital Иван Мазепа отмечал, что Центр "Солнечное ремесло" - единственная в Украине компания, которая получила все лицензии и разрешения на добычу янтаря у государства.

Экономическая правда