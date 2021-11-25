Бюджет национального авиаперевозчика на первый год работы – 96 миллионов евро

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Бюджет украинского национального авиаперевозчика на первый год работы составит 96 млн евро, компания начнет полеты в следующем году с 2 внутренних и 14 международных направлений.

Об этом заявил консультант французской консалтинговой компании Aerogestion Патрис Фазье, отвечая на вопросы журналистов на форуме "Большое строительство. Авиация и туризм", передает ЦТС.

"Полеты по внутренним направлениям мы начнем в 2022 году с двух направлений. Затем в 2023 году мы откроем уже 8 направлений. К 2026 году внутренние рейсы будут покрывать 8 направлений и 7000 перелетов в год", – рассказал Фазье.

"По среднемагистральных направлениях, а именно региональной международной сети, перевозчик также начнет перелеты с 2022 года. Будут осуществляться рейсы по 14 направлениям", - говорится в сообщении.

"В этом сегменте наш план на 2023-2026 годы - 37 пунктов назначения. В 2026 году в среднем среднемагистральная сеть будет представлена ​​более 15 тыс перелетов в год", - добавил Фазье.

При этом обслуживание дальнемагистральных международных рейсов начнется в 2023 году с одного направления.

"К 2026 году мы расширим сеть дальнемагистральных рейсов до 5. В этом сегменте к 2026 году мы намерены выйти на показатель 2100 рейсов в год", – добавил консультант.

По его словам, концепция флота еще находится в стадии ревизии. В то же время, он уточнил, что флот UNA должен быть сертифицирован EASA, FAA и украинскими авиационными регуляторами.

"Во флоте будет 3 типа воздушных судов: узкофюзеляжные турбореактивные самолеты на 150-180 мест, турбопропы на 68-70 мест и дальнемагистральные джеты на 300-330 пассажиров.

На 2022 год у нас планируется 3-5 самолетов. До 202 7-11 самолетов. В 2024 году у нас будет 12-17 самолетов. В 2025 году у нас будет 15-17 самолетов. В 2026 году планируем иметь 14-20 самолетов", – уточнил Фазье.

По словам представителя Aerogestion, в первый год работы бюджет компании составит 96 млн. евро. На второй год работы – 50-60 млн евро.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине появится национальный авиаперевозчик Ukrainian national airlines (UNA) – Украинские национальные авиалинии.

Министерство инфраструктуры и Airbus подписали меморандум о взаимопонимании по национальному авиаперевозчику.

Согласно тексту меморандума по Airbus, в частности, рассматривается возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220), 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321); 4 широкофюзеляжных самолета (типа А330/350).

Верховная Рада приняла за основу законопроект №6298, предусматривающий выделение из госбюджета-2021 2,5 млрд на дороги, инфраструктурную субвенцию и на национального авиаперевозчика.