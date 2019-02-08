Немецкий производитель цемента продает свой бизнес в Украине — СМИ

Второй по величине производитель цемента в мире HeidelbergCement AG продает свои активы в Украине.

Об этом сообщают сразу несколько источников на рынке, передает "Интерфакс-Украина".

"Сделка должна состояться в марте-апреле текущего года. Покупателем выступит украинская инвестиционная группа Concorde Capital", — сообщил один из источников.

В "ХайдельбергЦемент Украина" (Днепр), объединяющем украинские цементные заводы HeidelbergCement, пока что официально не прокомментировали эту сделку.

Concorde Capital - инвестиционная компания, предоставляет инвестиционно-банковские, брокерские услуги, услуги по управлению активами в Украине. Компания создана в 2004 году. Основатель, владелец и генеральный директор - Игорь Мазепа.

Напоминаем:

Компания HeidelbergCement работает в Украине с 2001 года.

Она владеет тремя украинскими цементными заводами — "Криворожским", "Каменским" и "Амвросиевским".

HeidelbergCement является лидером по производству заполнителей и одним из мировых лидеров производства цемента, бетона и других стройматериалов.

Компания работает в 60 странах мира, имеет 616 производственных площадок для песка, гравия и щебня, 159 цементных и помольных заводов, 1,7 тыс бетонных заводов и 112 асфальтовых заводов.

ЧАО "ХайдельбергЦемент Украина" по результатам 2017 года увеличило чистый убыток на 14,4%, до 431 млн грн.

Согласно данным Единого госреестра, по состоянию на 8 февраля 2019 года основным акционером компании с долей 99,8% является CBR Portland B.V. (Нидерланды).

Конечным бенефициаром — HeidelbergCement AG.