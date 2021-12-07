1,4 миллиарда от приватизации "Большевика" поступили в госбюджет

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Средства по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик" (1,429 млрд грн) 7 декабря поступили в бюджет.

Об этом сообщил в Facebook глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

По его словам, инвестор также погасит все долги государственного предприятия – более 500 млн грн.

"Результат команды Фонда госимущества за 2020-2021 гг – 8,1 млрд грн. Это больше, чем за семь предыдущих лет", - добавил Сенниченко.

Читайте больше о приватизации ПКМЗ в статье Александра Колесниченко и Даны Гордийчук: Приватизация за семь минут. Как Хмельницкий и Черновецкий "разыграли" "Большевик"

Читайте больше об отставке главы Фонда в статье Даны Гордийчук и Александра Колесниченко: Хороший, плохой, злой. Почему Сенниченко уходит из Фонда госимущества и кто его может заменить

Напоминаем:

27 октября АО "Первый киевский машиностроительный завод" продали на аукционе за 1,429 млрд грн – его владельцем станет связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого компания.

Как писала ЭП, владельцем ПКМЗ стал консорциум инвесторов, среди которых владелец компании "А-девелопмент" Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова. Акционером UDP также Василий Хмельницкий.

На торгах ни одной ставки не сделала компания "ДК Инвест" Степана Черновецкого. Причиной такого поведения источники ЭП называли возможные "закулисные договоренности" с Черновецким, чтобы за "выгодную цену" получить часть недвижимости.

Сообщалось, что Антимонопольный комитет по собственной инициативе проверит соблюдение конкуренции во время аукциона по продаже киевского "Большевика".

Позже Антимонопольный комитет оставил без рассмотрения заявление на покупку Большевика связанной с группой UFuture Василия Хмельницкого ООО "Дженерал Коммерс".

Дмитрий Сенниченко официально заявил, что уходит с должности главы Фонда государственного имущества "по собственному желанию".

По данным ЭП, одной из причин стала приватизация "Большевика" в Киеве, прошедшая по меньшей цене, чем ожидалось. Кроме того, на торги пришли только 3 участника.

Сам Сенниченко такой тезис отклонил и заявил, что отставка является его личным решением. Он пояснил, что выполнил все свои планы на два года в Фонде, а потому "пора двигаться дальше".

Главу ФГИ назначает Верховная рада по представлению президента.

По информации ЭП, у власти на момент отставки не было запасных вариантов для замены Сенниченко.

Выносить его увольнение в зал не планировали, пока не будет должной кандидатуры.

Экономическая правда