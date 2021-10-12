"Нафтогаз" продаватиме газ бюджетникам майже по 17 гривень

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НАК "Нафтогаз України" пропонує бюджетним та релігійним організаціям середньострокові контракти із фіксованою ціною на газ – 13,7 гривні за кубометр (із транспортуванням та ПДВ – 16,8 гривні).

Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає пресслужба компанії.

Контракт укладається на термін 15 місяців – до кінця 2022 року.

"Бюджетні організації можуть купувати газ у будь-яких постачальників. Але сьогодні значна частина постачальників або пропонує місячну ціну на газ на рівні 30-45 грн за кубометр, або ж взагалі відмовляється від зобов’язань за вже укладеними контрактами з нижчою ціною. Нафтогаз виходить на ринок із пропозицією фіксованої ціни на наступні 15 місяців, на рівні, яка більш в два рази нижче поточної місячної ціни", - зазначив Вітренко.

Він додав, що в Україні немає державного регулювання цін на газ, а НАК "Нафтогаз України" "не є монополістом на ринку".

Також Нафтогаз пропонує виробникам тепла зміни до трирічних контрактів – обсяг газу, який вони потребують для тепло- та гарячого водопостачання бюджетних установ та організацій, зможуть придбати також за ціною 13,7 грн за кубометр (без урахування ПДВ та транспортування).

Нагадуємо:

Підписаний за участю президента Володимира Зеленського меморандум про пільгові тарифи на газ передбачає, що ціна газу для бюджетних установ становитиме 13,66 грн за кубометр.

Продавати газ за такими цінами зобов'язали газопостачальну компанію "Нафтогаз Трейдинг", яка входить в групу "Нафтогаз".

Відповідно до закону, бюджетні установи зобов'язані укладати договори тільки через проведення тендерів.

Ці тендери вони проводять, але "Нафтогаз Трейдинг" в них не бере участі.

Керівники місцевих органів влади заявляли, що не можуть зв'язатися з "Нафтогаз Трейдингом" щоб умовити компанію прийти на тендери з вказаною в меморандумі ціною.

У той же час через високу ціну газу приватні постачальники масово розривають договори з державними та комунальними установами, які були укладені раніше за нижчими цінами.

В результаті школи і лікарні змушені оголошувати тендери на придбання газу з очікуваною вартістю від 30 грн до 35 грн за тисячу кубометрів.

Економічна правда