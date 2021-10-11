Напад на "Схеми": Мецгера звільнили – написав заяву за власним бажанням

Євген Мецгер фото: укрексімбанк

Відсторонений голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер після скандалу з нападом на журналістів програми "Схеми" написав заяву про звільнення за власним бажанням. Згодом у наглядовій раді повідомили про звільнення Мецгера.

Про це Мецгер повідомив у Facebook, опублікувавши фото заяви.

Відповідно до фото, Мецгер у заяві від 11 жовтня до наглядової ради банку просить звільнити його за власним бажанням з 11 жовтня 2021 року.

"Сьогодні я написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк. Це логічний крок – єдино можливий у ситуації, коли потрібно відвернути негативні наслідки для банку", - написав Мецгер.

"Практично вся моя кар'єра пов'язана з цим банком. Саме тут я почав працювати ще у 2006 році. За це час пройшов різні сходинки. У 2020 році очолив банк. Треба сказати, що за цей час банк став дійсно міцніше. Були реалізовані сотні проектів, які посилили і банк і українську економіку. Банк в 2021 році отримав прибутку вже 1,75 млрд. грн.

Зрозуміло, що ці пояснення зараз вже не будуть слухати, але банк дійсно працює успішно, цілком законно та згідно із затвердженими пріоритетами. І саме тому для мене було настільки неочікувано – почути звинувачення, які пролунали на адресу банку", - додав він.

Мецгер ще раз заявив, що укладаючи угоди з клієнтами банку, співробітники банку "завжди дотримувались вимог закону, правил та процедур банківської роботи".

Він додав, що написання заяви про відставку є його власною оцінкою того, що сталося в банку.

"Сподіваюсь, що цей крок допоможе відновленню довіри до банку", - резюмував він.

Доповнено.

У наглядовій раді банку повідомили, що звільнили Мецгера.

У банку додали, що 11 жовтня під час позачергового засідання номінаційного комітету наглядової ради отримали від Мецгера заяву про розірвання строкового трудового договору з власної ініціативи.

"Номінаційний комітет, відповідно, надав негайну рекомендацію НР припинити його повноваження з 11 жовтня 2021 року на підставі ч. 1 ст. 39 Кодексу законів про працю України та відповідного пункту трудового контракту", - йдеться у повідомленні.

Розірвання трудового договору відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплати вихідної допомоги, зауважили у банку.

У зв'язку зі звільненням голови правління, номінаційний комітет наглядової ради призначив Сергія Єрмакова в.о. голови правління банку з 12 жовтня 2021 року на строк до вступу на посаду голови правління банку особи, яка має бути обрана наглядовою радою за результатами конкурсу не пізніше 12 квітня 2022 року.

Нагадаємо:

4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Спершу державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

Згодом "Схемам" вдалося відновити відео та опублікувати його, після чого комунікації банку змінилися, а публікація зі звинуваченням – зникла. На наступний день Євген Мецгер тимчасово склав повноваження на час внутрішнього розслідування.

Згодом йому, та ще двом посадовцям, причетним до нападу, було вручено підозри.

7 жовтня журналісти "Схем" оприлюднили розслідування щодо державного Укрексімбанку, у приміщенні якого днями напали на знімальну групу. Також журналісти показали запитання, через які у них забрали камери й намагалися видалити інтерв’ю.

В "Укрексімбанку" розповіли і свою позицію щодо виданого у квітні 2021 року кредиту у сумі 60 млн дол на купівлю ТРЦ Sky Mall, про який питали журналісти "Схем" під час інтерв'ю.

11 жовтня суд відправив відстороненого голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера та директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимира Пікалова під нічний домашній арешт у справі щодо перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми".

Економічна правда