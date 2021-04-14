Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування

Кабінет Міністрів на засіданні 14 квітня підтримав проєкт закону щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Відповідний проєкт закону сприятиме зменшенню частки держави у банківському секторі. Раніше повідомлялося, що приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування є першим кроком на шляху входження ЄБРР до капіталу банку.

Наразі депозити вкладників Ощадбанку гарантовані державою у повному обсязі, тобто 100%, незалежно від суми. Після приєднання до ФГВФО розмір гарантованої суми для нових вкладників становитиме 200 тисяч гривень.

Під час виступу на Кабміні заступник голови НБУ Дмитро Сологуб висловив позицію регулятора. У Нацбанку вважають, що законопроєкт потребує доопрацювання, аби врегулювати питання платоспроможності Фонду гарантування.

Сологуб зазначив, що таку ж позицію мають МВФ та ФГВФО. За його словами, варто повернутися до обговорення та вирішити питання комплексно.

Водночас, міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що не вважає за потрібне об’єднувати ці питання, адже їх можливо розв’язати окремо. За словами очільника відомства, питання платоспроможності ФГВ та входження Ощадбанку до Фонду "стоять окремо у Меморандумі з МВФ".

"Ми вбачаємо за необхідне доопрацювати законопроєкт про платоспроможність ФГВФО разом з НБУ та Фондом гарантування, і в загальному порядку далі ці питання розглядати на майданчику Кабміну", – підсумував він.

Згідно законопроєкту, якщо вклад, залучений АТ "Ощадбанк" до дня набуття ним статусу учасника Фонду, перевищує граничний розмір відшкодування коштів за вкладом (наразі це 200 тис грн - ред.), частина такого вкладу, що перевищує граничний розмір відшкодування коштів за вкладом, гарантується державою.

Нагадуємо:

Раніше очікувалося, що державний Ощадбанк з 1 січня 2021 року стане учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб, чого не сталося.

Передувала цьому інша дата входження банку до Фонду – 1 липня 2020 року, але входження банку до Фонду гарантування відкладається.

Економічна правда