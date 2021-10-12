"Укренерго" через облігації отримає більше 20 мільярдів на погашення "зелених" боргів

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Кабмін надав ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" держагарантію на випуск облігацій до 22,8 млрд грн - кошти підуть на погашення заборгованості за "зеленим" тарифом.

Про це йдеться у постанові №1049 від 11 жовтня, яку опублікували на Урядовому порталі.

Кабмін погодився із пропозицією Міненерго щодо надання у 2021 році держгарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитом, який залучається НЕК "Укренерго" шляхом випуску і розміщення облігацій з метою підтримки ліквідності і стійкості роботи.

Крім цього, уряд затвердив умови надання держгарантії.

Відповідно до затверджених умов, держгарантія надається для повного виконання боргових зобов'язань "Укренерго" за запозиченням, сума якого не перевищує 22,8 млрд грн.

Міністра фінансів уповноважили підписувати документи щодо надання держгарантій для забезпечення виконання "Укренерго" боргових зобов'язань за запозиченнями.

Кошти за запозиченнями спрямують на погашення заборгованості за "зеленим" тарифом за договорами, укладених держпідприємством "Гарантований покупець" з виробниками електроенергії.

Міненерго, "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" доручили забезпечити спрямувати кошти на погашення цієї заборгованості.

Нагадаємо:

Юрій Вітренко заявив, що швидким варіантом вирішення питання боргу перед виробниками "зеленої" електроенергії може стати випуск "зелених" облігацій на суму до 24 млрд грн, але паралельно шукаються варіант рішень, щоб уникнути накопичення такоо боргу в майбутньому.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №5041, який передбачає фінансову підтримку ДП "Гарантований покупець" для розрахунків із виробниками "зеленої" електроенергії за рахунок випуску ОВДП на суму 25,014 млрд грн.

Економічна правда