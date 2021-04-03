Большая приватизация разблокирована, НАБУ ищет Дубилета: итоги недели для госпредприятий

Велику приватизацію розблоковано. Верховна рада прийняла у другому читанні проект закону №4543, яким розблокувала можливість для проведення аукціонів великої приватизації. Рік тому парламент заблокував велику приватизацію, пояснивши це пандемією коронавірусу.

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко зазначив, що приватизація може додати до держбюджету 12 млрд грн, створити нові робочі місця, а також збільшити податкову базу.

Законопроект, що визначає перелік державних об'єктів, які не підлягають приватизації, прийнято у першому читанні. До приватизації буде допущено не всі державні активи. Законопроект №4020, прийнятий у першому читанні голосами 289 депутатів, встановлює списки загалом із 659 підприємств, які залишаться у державній власності. Серед них:

Акціонерні товариства, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою ніж 50 відсотків + 1 акція. До них, зокрема, належать: НАК " Нафтогаз України " , Державна акціонерна холдингова компанія " Артем " , АТ " Укрпошта " та АТ " Укрзалізниця " . Підприємства та об’єднання, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, становить 100 відсотків, а також державні комерційні та казенні підприємства, зокрема: НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго", ТОВ "Оператор ГТС України", ДСП "Чорнобильська АЕС" . Об'єкти культури та спорту , зокрема: ДП "Національний цирк України", ДП "Національний центр Олександра Довженка", Національне видавництво дитячої літератури "Веселка", Національний заповідник "Хортиця", Національний музей Тараса Шевченка . Державні підприємства, що не підлягають приватизації, але можуть бути перетворені у господарські товариства, зокрема: ДП "Рубін", ДП "Харківський завод спеціальних машин", ДП "Львівський бронетанковий завод" . Об’єкти лісового господарства, зокрема: Ялтинський гірсько-лісовий заповідник, Шацький національний природний заповідник .

[Законопроект не містить обґрунтування щодо необхідності збереження у державній власності перелічених у документі підприємств. У свою чергу, два з половиною роки тому уряд затвердив "Основні засади впровадження політики власності щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки", який міг би стати основоположним документом, що визначає обґрунтування збереження об’єктів у державній власності.

Однак, на нашу думку: (і) критерії для збереження об’єктів у державній власності мають визначатися законом; (іі) перелік підприємств, заборонених для приватизації, має спиратися на такі критерії; а (iii) для решти держпідприємств слід визначити часовий графік їхньої приватизації.

При цьому, залишається незрозумілим обґрунтування для збереження у державній власності таких підприємств, як наприклад, видавництва "Веселка". В Україні існує кілька приватних видавничих компаній, у яких держава має можливість закупити необхідні послуги.

Також незрозуміло, у чому суть потрапляння до різних груп підприємств, визначених у пунктах 2, 3 та 4. Обидва списки визначають, що ці підприємства заборонено до приватизації. Для підприємств, визначених у пункті 4, прямо передбачено можливість (не обов’язок) їх корпоратизації, але: у тоже час законопроект не передбачає заборон для проведення корпоратизації підприємств, визначених у пунктах 2 та 3.

Нарешті, на нашу думку, держава повинна поставити перед собою мету скасувати таку організаційно-правову форми як "державне унітарне підприємство" та використовувати для державних підприємств такі самі організаційно-правові форми, які використовують приватні компанії. Значну частину підприємств, визначених у пункті 2, зареєстровано як державні унітарні підприємства. – SOE Weekly.]

Перший мільярд від приватизації у 2021 році. Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко повідомив, що держава отримала перший мільярд гривень від приватизації у поточному році.

[Очікується, що після прийняття законопроекту №4543 загальні доходи від великої приватизації у 2021 році становитимуть 12 млрд грн. – SOE Weekly.]

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"Укрспирт" шукає нового директора. Міністерство економіки оголосило про початок конкурсного відбору на посаду директора "Укрспирту", термін подачі заявок закінчується 9 квітня.

В.о. директора "Укрспирту", Сергій Блескун, запросив усіх, хто відчуває у собі сили та можливості, подати свої заявки. Разом з тим Блескун не зазначив, чи збирається він сам приймати участь у конкурсі.

Як ми повідомляли раніше, Сергій Блескун заявив, що "Укрспирт" оголосив пошук компанії з добору персоналу, яка має обрати повноцінного директора. 19 січня на сайті "Prozorro" було розміщено вимоги до компаній-претендентів.

Останній раз "Укрспирт" мав повноцінного директора (без приставки "в.о." та "т.в.о.") ще у 2014 році.

Ексголову правління Приватбанку оголосили в розшук. За словами в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука, НАБУ оголосило у розшук колишнього голову правління Приватбанку Олександра Дубілета, якого підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд грн коштів банку, перед тим, як його було націоналізовано наприкінці 2016 року.

Як ми повідомляли раніше, в аеропорті "Бориспіль" затримали Володимира Яценка, екс-першого заступника голови правління Приватбанку. Його підозрюють у розтраті майна у особливо великих розмірах. 25 лютого Яценка випустили під заставу у 52 млн грн, що внесла компанія, назву якої суд не повідомив.

За даними Офісу Генпрокурора, 23 лютого колишньому голові правління Приватбанку Олександрові Дубілету було заочно пред'явлено звинувачення у привласненні майна на сумму 136 млн грн.

Також ми повідомляли, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала нові підозри колишнім керівникам Приватбанку, у тому числі колишньому голові правління Олександру Дубілету, його заступнику Володимиру Яценку та керівнику міжбанківських операцій. Вони підозрюються у розкраданні 8 млрд грн.

Розгляд апеляційної скарги Приватбанку щодо розблокування конкурсу на голову правління перенесено. Північний апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги Приватбанку на судове рішення, яким було заблоковано можливість проведення конкурсного відбору на посаду голови правління банку.

Підстави для перенесення розгляду скарги невідомі.

Як ми повідомляли раніше, Господарський суд Києва зупинив конкурс на посаду голови правління ПриватБанку, задовольнивши клопотання про забезпечення позову профспілки банку, яка вимагає скасувати конкурс в цілому.

Суд аргументував своє рішення тим, що якщо результати конкурсного відбору зрештою буде визнано незаконними, це може призвести до інших позовів про визнання конкурсу недійсним та скасування його результатів.

Справу проти першого заступника голови НБУ щодо можливого розкрадання коштів передали в НАБУ. Офіс генпрокурора 25 березня передав до НАБУ справу щодо можливого розкрадання 900 млн грн під час націоналізації Приватбанку, яку було відкрито проти першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової та кількох інших співробітників НБУ.

Як ми повідомляли раніше, за інформацією видання Kyiv Post, щодо Катерини Рожкової та декількох працівників НБУ, які працювали над розслідуванням та націоналізацією Приватбанку у 2016 році, ведеться розслідування Службою безпеки України та Державним бюро розслідувань.

Видання повідомляло, що відповідно до документів Генпрокуратури, їм загрожують потенційні звинувачення у державній зраді та розкраданні, у зв’язку із наданням НБУ інформації детективній компанії Kroll Inc., консалтинговій компанії AlixPartners, а також юридичним фірмам Hogan Lovells та Asters, в рамках розслідування питання націоналізації Приватбанку.

Всі вищезгадані компанії Україна найняла для розслідування та сприяння націоналізації Приватбанку, у якому на кінець 2016 року було знайдено "дірку" у 5,5 млрд дол. Колишні власники банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов нібито привласнили гроші банку через шахрайські кредити та відмивання грошей.

Катерина Рожкова розповіла Kyiv Post, що їй не відомо про наявність будь-яких звинувачень на її адресу з цього приводу. При цьому вона зазначила, що в нападах на співпрацю НБУ з іноземними компаніями немає нічого нового.

Рожкова також прокоментувала дану ситуацію на своїй сторінці у Facebook та повідомила, що Національним банком вже розпочато внутрішнє розслідування щодо співпраці НБУ з агентством Kroll та юридичними радниками.

Також вона заявила, що саме співпраця НБУ та Kroll зіграла основну роль в процесі виявлення у Приватбанку шахрайських схем та винних у їх реалізації.

Посилаючись на анонімні джерела, Kyiv Post зазначило, що розслідування могло було ініційоване нинішнім головою НБУ Кирилом Шевченко або кимось із Офісу Президента.

В Офісі генпрокурора пізніше уточнили, що розслідування стосується саме можливого розкрадання, а не державної зради, як повідомляли раніше.

Уряд звільнив Тараса Кириченка з наглядової ради Ощадбанку. Як повідомив Тарас Кириченко, Кабінет міністрів своїм розпорядженням №268-р від 1 квітня, припинив повноваження його повноваження в якості члена наглядової ради Ощадбанка.

Нагадуємо, що 4 грудня 2019 року рішенням уряду Кириченка призначили членом наглядової ради Ощадбанку як представника держави від Кабміну. Раніше, з 2013 по 2019 рік, він обіймав посаду голови правління Правекс Банку.