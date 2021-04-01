Держава докапіталізує "Експортно-кредитне агентство" на 1,8 мільярда

Уряд 31 березня ухвалив постанову, якою збільшив статутний капітал "Експортно-кредитного агентства" (ЕКА) до 2 мільярдів гривень шляхом докапіталізації його на 1,8 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"За нашими оцінками, докапіталізація ЕКА дозволить збільшити обсяг загального експорту України на 2−3%", – прокоментував рішення міністр економіки Ігор Петрашко.

Він пояснив, що ключова роль ЕКА - це спростити вихід українських товарів на ті ринки, які є високоризиковими і новими для українських компаній. Зокрема, йдеться про ринки Африки, Азії, Центральної та Південної Америки.

Наразі країни цих регіонів становлять понад 40% ринку експорту української продукції, що у перспективі може бути збільшено ще на 10−15 в.п., або на приблизно 5 млрд доларів.

Також ЕКА має спростити доступ експортерам до банківського фінансування в Україні.

"Що більше капіталізація ЕКА, тим більшу підтримку отримають експортери. Зараз від розміру статутного капіталу ЕКА залежить обсяг страхового покриття, на яке можуть розраховувати українські експортери", – додав Петрашко.

Прийнятою постановою статутний капітал "ЕКА" збільшать шляхом емісії додаткових акцій існуючої номінальної вартості із збереженням 100 відсотків акцій у власності держави. Також Мінфін випустить держоблігацій у розмірі 1,8 млрд гривень із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу до 9,3 відсотків річних в обмін на акції додаткової емісії "ЕКА".

Економічна правда