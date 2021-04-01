Енергоатом зміцнює позитивну динаміку розвитку

Другий квартал поспіль ДП "НАЕК "Енергоатом" збільшує доходи та покращує фінансовий результат.

За підсумками І кварталу 2021 року Енергоатом отримав 16 млрд 438 млн 251 тис. грн чистого доходу від реалізації своєї продукції.

Порівняно з IV кварталом 2020-го доходи НАЕК "Енергоатом" зросли на 3 млрд 664 млн 523 тис. грн, або на 29%; порівняно ж з І кварталом 2020 року — на 1 млрд 834 млн 151 тис. грн, або на 13%.

Основними факторами позитивної динаміки зростання доходів у першому кварталі стали:

- стабільні надходження коштів за електроенергію, реалізовану на аукціоні 21 грудня 2020 р.;

- скорочення на 37,4 доби термінів ремонтних кампаній на енергоблоках. Це дало змогу повною мірою забезпечити потреби населення у холодні періоди, не допустивши віялових відключень, а також збільшити обсяги виробництва та у І кварталі 2021 року на 11% перевищити Прогнозний баланс;

- часткове погашення боргів ДП "Гарантований покупець" і НЕК "Укренерго" за раніше відпущену електроенергію.

При цьому понад половину виробленої електроенергії Енергоатом продовжує постачати населенню по 15 коп. за кВт-год (при тарифі для населення 1,68 грн за кВт-год) і отримав за це від ГарПока лише 358,8 млн грн, або 19% суми повного розрахунку, яка становить 1,9 млрд грн.

За підсумками першого кварталу Енергоатом розраховує отримати чистий прибуток і сплатити кількасотмільйонні дивіденди до Державного бюджету.