Украерорух завершив рік з 1,5-мільярдними збитками

За підсумками 2020 року державне підприємство "Украерорух" отримало чисті збитки на суму 1,5 мільярда гривень.

Про це свідчить зведений звіт про виконання показників фінансового плану підприємства, повідомляє Марлін.

Різниця між доходом від реалізації аеронавігаційних послуг "Украероруху" та їх собівартістю за минулий рік становила 664,4 млн гривень.

В "Украерорусі" пояснюють збитковість наслідками пандемії COVID-19. А саме: зниження інтенсивності польотів, зменшення кількості літаків у небі при продовженні роботи диспетчерського та інженерного персоналу і засобів навігації.

Також негативно впливає дебіторська заборгованість з боку приватної авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", яка на кінець минулого року заборгувала понад 1,3 млрд грн. Кінцевим бенефіціаром МАУ є Ігор Коломойський.

За результатами 2019 року "Украерорух" теж відзвітував про 1,12 млрд грн збитків.

У 2018 році фінансовий звіт завершений річним прибутком у розмірі 286,1 млн грн.

Протягом 2020 року "Украерорух" залучив довгостроковий кредит на 25 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку, а також 200 млн грн фінансової допомоги від Адміністрації морських портів.

З попередніх років "Украерорух" має кредит на суму 10,1 млн євро від ЄБРР, 9,8 млн євро від Європейського банку інвестицій та угоду на фінансовий лізинг з кіпрською компанією Stilbay Holdings Limited на суму 3 млн євро.

На запит Марлін щодо вжитих заходів керівництвом Міністерства інфраструктури задля відновлення прибутковості підприємства, у відомстві відповіли, що керівнику "Украероруху" доручено підготувати план заходів щодо підвищення операційної ефективності.

Станом на кінець березня такий план був не готовий і знаходився на доопрацюванні на держпідприємстві.

Кілька років на держпідприємство не призначають директора. З жовтня 2019 року підприємством "Украерорухом" керує виконувач обов’язків директора Андрій Ярмак.

Державне підприємство "Украерорух" підпорядковане Мінінфраструктури та здійснює обслуговування повітряного руху України.

Економічна правда