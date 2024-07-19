Новости 19 июля: глобальный технологический сбой, ситуация со светом скоро улучшится

О технологическом сбое. Серия технических сбоев нарушила работу авиакомпаний, банков и Лондонской фондовой биржи в пятницу после того, как корпорация Microsoft сообщила о перебоях в работе своих онлайн-сервисов.

Проблема, вызвавшая мировой технологический сбой, была "обнаружена, изолирована и исправлена", запущен процесс устранения неполадок.

О евробондах. НАК "Нафтогаз Украины" осуществила обязательные платежи по еврооблигациям в соответствии с графиком реструктуризации.

О санкциях. Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер заявил, что 44 европейские страны одобрили план борьбы с "теневым флотом" российских нефтяных танкеров, используемых для обхода международных санкций.

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О грантах на образование. Кабинет министров Украины согласился с предложением Министерства образования и науки об экспериментальном введении грантов на обучение в учреждениях высшего образования.

О ВПК. Великобритания и Украина подписали межправительственное Соглашение об официальной кредитной поддержке в развитии украинских оборонных возможностей.

Об энергетике. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что информация о возгорании трансформаторов на Южноукраинской АЭС - не правда и российский нарратив.

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Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что в ближайшее время ситуация в энергосистеме улучшится.

В субботу 20 июля графики отключения света будут применять не полные сутки: с 00:00 до 02:00 и с 05:00 до 24:00.

Энергоблок №3 Ровенской АЭС 16 июля был подключен к энергосистеме после 45 суток ремонта, но пока он не может работать на полную мощность из-за ограниченности сети.

О курсовых рекордах. Доллар продолжил серию ценовых рекордов, подорожав до нового максимума в 41,49 гривны.

Эксклюзивы ЭП.

На мировом рынке маркетплейсов появился мощный игрок. Однако реализации амбиций китайской Temu могут помешать крайне низкое качество ее товаров и противодействие западных регуляторов.