Новости 19 июля: глобальный технологический сбой, ситуация со светом скоро улучшится
О технологическом сбое. Серия технических сбоев нарушила работу авиакомпаний, банков и Лондонской фондовой биржи в пятницу после того, как корпорация Microsoft сообщила о перебоях в работе своих онлайн-сервисов.
Проблема, вызвавшая мировой технологический сбой, была "обнаружена, изолирована и исправлена", запущен процесс устранения неполадок.
О евробондах. НАК "Нафтогаз Украины" осуществила обязательные платежи по еврооблигациям в соответствии с графиком реструктуризации.
О санкциях. Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер заявил, что 44 европейские страны одобрили план борьбы с "теневым флотом" российских нефтяных танкеров, используемых для обхода международных санкций.
О грантах на образование. Кабинет министров Украины согласился с предложением Министерства образования и науки об экспериментальном введении грантов на обучение в учреждениях высшего образования.
О ВПК. Великобритания и Украина подписали межправительственное Соглашение об официальной кредитной поддержке в развитии украинских оборонных возможностей.
Об энергетике. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что информация о возгорании трансформаторов на Южноукраинской АЭС - не правда и российский нарратив.
Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что в ближайшее время ситуация в энергосистеме улучшится.
В субботу 20 июля графики отключения света будут применять не полные сутки: с 00:00 до 02:00 и с 05:00 до 24:00.
Энергоблок №3 Ровенской АЭС 16 июля был подключен к энергосистеме после 45 суток ремонта, но пока он не может работать на полную мощность из-за ограниченности сети.
О курсовых рекордах. Доллар продолжил серию ценовых рекордов, подорожав до нового максимума в 41,49 гривны.
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