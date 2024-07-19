У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали

Серія технічних збоїв порушила роботу авіакомпаній, банків і Лондонської фондової біржі в п'ятницю після того, як корпорація Microsoft повідомила про перебої в роботі своїх онлайн-сервісів.

Про це пише Bloomberg.

"McDonald's Corp., United Airlines Holdings Inc. та LSE Group були серед найбільших компаній, які повідомили про різноманітні проблеми. Вони є найвідомішими з безлічі корпорацій від Японії до Індії та США, які повідомляють про збої у своїй роботі. Було незрозуміло, що спричинило ці проблеми, які збіглися зі збоями в роботі Microsoft.

Принаймні частина проблем пов'язана з програмним забезпеченням кібербезпеки компанії CrowdStrike Holdings Inc. Австралійська компанія AGL Energy Ltd. повідомила у своєму пості на X, що наразі відчуває системні проблеми через збій у роботі CrowdStrike", - пише агентство.

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Представник Microsoft заявив, що компанія вивчає ситуацію.

Перші збої з'явилися в США пізно ввечері в четвер, що пов'язано зі збоями в роботі сервісів Microsoft, включаючи Azure і 365. Денверська авіакомпанія Frontier Airlines, що входить до складу Frontier Group Holdings Inc., призупинила польоти більш ніж на дві години. Авіакомпанія скасувала загальнонаціональну паузу у вильотах і почала процес відновлення польотів з 23:00 за нью-йоркським часом.

Група LSE, яка управляє Лондонською фондовою біржею, заявила, що стикається з глобальною технічною проблемою, яка перешкоджає публікації новин. В Азії японські користувачі почали повідомляти про збої в роботі сервісів, зокрема Microsoft 365 - офісного програмного забезпечення компанії, доступного в Інтернеті - у другій половині дня. Авіакомпанії в аеропортах Мумбаї та Гонконгу повернулися до ручної реєстрації пасажирів.

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Останні збої сталися одразу після того, як Microsoft заявила, що вирішила проблему збоїв у роботі хмарних сервісів Azure. Раніше на сторінках статусу компанії повідомлялося, що Azure та Microsoft 365 зазнавали проблем протягом декількох годин.

Як зазначає ВВС, про збої у роботі повідомили великі банки, медіа та авіакомпанії.

Американський штат Аляска попередив, що його аварійні служби постраждали, в той час як кілька авіакомпаній країни призупинили свої польоти по всьому світу.

"Британський телеканал Sky News повністю припинив мовлення, а в Австралії, яка особливо сильно постраждала, через збої в роботі систем мовлення в ефірі виникли перебої в роботі телерадіокомпаній. Супермаркети в обох країнах також були виведені з ладу.

В офіційному оновленні служби Microsoft 365, розміщеному на сайті X раніше цього дня, йдетьcя, що "ми розслідуємо проблему, яка впливає на здатність користувачів отримувати доступ до різних програм і служб Microsoft 365".

Однак представник Microsoft повідомив BBC у п'ятницю, що "більшість служб було відновлено" кількома годинами раніше.

Речник міністра внутрішніх справ Австралії заявив, що збій, наймовірніше, пов'язаний з проблемою в глобальній компанії з кібербезпеки Crowdstrike, а наглядова організація з кібербезпеки країни заявила, що немає жодної інформації, яка б свідчила про те, що це була атака.

"За нашою поточною інформацією, цей збій пов'язаний з технічною проблемою зі сторонньою програмною платформою, яку використовують постраждалі компанії", - йдеться в заяві.

Авіакомпанії Delta і American Airlines, які базуються в США, оголосили "глобальну зупинку" всіх своїх рейсів. А в Австралії авіакомпанії Virgin Australia і Jetstar також були змушені затримати або скасувати рейси.

Австралійська телекомунікаційна компанія Telstra заявила, що колл-центри Triple-0 - основний контактний центр в Австралії - не постраждали, але що вона працює з іншими державними службами з надзвичайних ситуацій над запровадженням резервних процесів.

Користувачі соцмереж повідомляють про черги в австралійських магазинах, таких як Woolworths, збої в роботі платіжних систем і проблеми з доступом до фінансових установ, таких як Національний банк Австралії.

У CrowdStrike виданню Asahi підтвердили, що на комп'ютерах зі встановленим її програмним забезпеченням виникають проблеми з раптовим відключенням операційної системи Windows.

Про проблеми з бронюванням квитків і реєстрацією повідомили також турецька компанія Turkish Airlines та індійська SpiceJet. Bloomberg пише, що збій "спричиняв" хаос у кількох аеропортах Австралії. За даними агентства, в аеропортах Мельбурна, Аделаїди і Перта порушено проведення реєстрації, частину рейсів затримано. Про аналогічні проблеми повідомили в аеропортах Німеччини, Японії, Іспанії та Нідерландів.

У Великій Британії про технічні збої повідомила також найбільша британська залізнична компанія Govia Thameslink Railway.

Microsoft повідомила про роботу з усунення наслідків масового збою. Збій був викликаний некоректним оновленням від постачальника послуг кібербезпеки CrowdStrike.

Як попередила Microsoft, проблема може зачепити будь-якого користувача, який використовує їхні додатки та служби.

"З'явилися повідомлення про те, що компанія Crowdstrike, яка займається кібербезпекою і виробляє антивірусне програмне забезпечення, випустила оновлення, яке пішло не так, як треба, і призводить до блокування пристроїв з Windows, викликаючи так званий "синій екран смерті" на комп'ютерах", - додає ВВС.

Економічна правда