Обмеження електроенергії на суботу послабили: в окремі години графіків не буде

У суботу 20 липня графіки відключення світла будуть застосовувати не повну добу: з 00:00 до 02:00 та з 05:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"20 липня з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть", - йдеться у повідомленні.

Так, з 13:00 до 24:00 діятимуть лише дві черги відключень. В інші години доби буде застосована всього одна черга відключень, що менше, ніж у п'ятницю.

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Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень. Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Реклама: Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

Нагадаємо:

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що найближчим часом ситуація в енергосистемі поліпшиться.

Кабмін запровадив норму, за якою не будуть відключати світло у прифронтових зонах та поблизу кордону з Росією та Білоруссю.

Зниження навантаження на енергосистему і, відповідно, стабілізація її роботи очікуються найближчим часом, коли спаде спека.

Економічна правда.