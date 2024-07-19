Енергоблок АЕС, який нещодавно включили в мережу, не працює на повну - МАГАТЕ

Енергоблок №3 Рівненської АЕС 16 липня було під'єднано до енергосистеми після 45 діб ремонту, але поки що він не може працювати на повну потужність через обмеженість мережі.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

МАГАТЕ також уточнило, що тим часом на двох із трьох енергоблоків Південноукраїнської АЕС тривають планові ремонтно-перевантажувальні роботи.

Довідка. Україна контролює Рівненську АЕС (2 блоки по 440 МВт і два блоки по 1000 МВт), Південноукраїнську АЕС (три блоки по 1000 МВт) і Хмельницьку АЕС (два блоки по 1000 МВт). Реклама:

Нагадаємо:

"Енергоатом" достроково підключив до енергомережі України черговий енергоблок потужністю 1000 МВт – після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що інформація про загоряння трансформаторів на Південноукраїнські АЕС - не правда і російський наратив.

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Раніше повідомлялося, що на Південноукраїнські АЕС за три дні згоріло три трансформатори струму, що призвело до погіршення ситуації зі світлом.

Економічна правда.