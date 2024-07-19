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Ситуація зі світлом поліпшиться вже найближчим часом - міністр енергетики

П'ятниця, 19 липня 2024, 17:41 - Артур Крижний

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що найближчим часом ситуація в енергосистемі поліпшиться.

Про це він повідомив під час години запитань до уряду.

"Уже найближчим часом ситуація поліпшиться. І це правда, я це підтверджую", — зазначив він.

Це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації.

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За його словами, спеціалісти "Енергоатому" роблять все можливе, аби скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу енергоблоки.

Нагадаємо:

Згідно з графіком ремонту енергоблоків та електростанцій, у серпні очікується більше генерації, ніж у липні.

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За підрахунками Міненерго, скасування переведення годинників не матиме драматичного впливу на енергосистему.

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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