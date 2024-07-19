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Галущенко назвав недостовірною інформацію про аварії на Південноукраїнській АЕС

П'ятниця, 19 липня 2024, 16:10 - Артур Крижний

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що інформація про загоряння трансформаторів на Південноукраїнські АЕС - не правда і російський наратив.

Про це він повідомив у Верховній Раді.

"Центр протидії дезінформації вже висловив позицію, що це все є фейк, і найцікавіше, знаєте, що спочатку ця інформація з'явилася на російських каналах", - заявив він.

"Потім експертам воно залетіло в український медіапростір. Ну, це неправда, блок мережі працює. Питання в тому, для чого це робиться", - продовжив Галущенко.

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Міністр енергетики зазначив, що цю ситуацію мають переадресувати компетентним органам, які мають попитати експертів, "для чого вони вносять в медіапростір російські наративи".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на Південноукраїнські АЕС за три дні згоріло три трансформатори струму, що призвело до погіршення ситуації зі світлом.

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Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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