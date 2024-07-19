Кабмін у експериментальному форматі запровадив гранти на навчання в університетах

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Кабінет міністрів України погодився з пропозицією Міністерства освіти та науки про експериментальне запровадження грантів на навчання у закладах вищої освіти.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів.

Грантом можна буде оплатити повну, або часткову вартість навчання у обраному абітурієнтом Університеті, за умови, якщо Університет підпише відповідну умову з МОН.

Фінансування грантів покладають на державний бюджет та донорську допомогу з ЄС та країн-партнерів. При цьому, раніше планували що У 2024 році МОН планує витратити на фінансування грантів та бюджетне навчання 2,69 млрд грн.

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Студент отримуватиме грант після фактичного зарахування на навчання у обраний Університет. З 5 вересня до 31 жовтня, якщо студент претендує на грантове фінансування, він має підписати угоду у електронному кабінеті вступника.

Сума гранту розраховуватиметься як добуток базового гранту та коефіцієнта спеціальності.

Абітурієнтам, які мають не менше 170 балів НМТ з двох предметів встановлюється базовий грант другого рівня у розмірі 25 тис гривень. Якщо абітурієнт має не менше 150 балів з двох предметів, він отримуватиме базовий грант першого рівня, розміром 15 тис гривень.

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При цьому, базовий грант першого рівня у 15 тис грн не надається тим, хто вступає на спеціальності: "Журналістика", "Управління та адміністрування", "Право", "Сфера обслуговувань", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини", "Менеджмент соціокультурної діяльності", "Економіка", "Стоматологія", спеціалізаціями спеціальності "Філологія" (окрім української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики).

Більший грант отримуватимуть студенти, що вступають на освітні програми, які потребує держава: освіта/педагогіка, інженерія, природничі науки, будівництво та архітектура, аграрні науки (детальний перелік у постанові).

Точне число вступників, які отримуватимуть гранти наразі невідоме, однак раніше МОН планувало виплачувати гранти половині вступникам - до 60 тис абітурієнтам.

Кошти, які передбачені грантом студент отримуватиме на спеціальний рахунок, який він має відкрити через "Дію". Гроші з цього рахунку можливо буде використати виключно на оплату навчання.

Подання запиту на отримання державного гранту його отримувачем через "Дію" можливе з наступного дня після дня затвердження наказу МОН про надання державного гранту, але не пізніше 20 листопада поточного року.

Раніше ЕП писала про реформування фінансування вищої освіти. Перед вступною кампанією 2024 року МОН розробила законопроєкт №10399, який передбачав зокрема впровадження грантів та переосмислення "державного замовлення".

Однак проєкт закону не змогли прийняти до початку вступної кампанії у липні 2024 року. За словами голови Комітету Верховної ради з питань освіти Сергія Бабака, це повʼязано з тим, що велика кількість нардепів побоювалась, що така швидка зміна "правил гри" безпосередньо перед початком вступної кампанії викличе негативну реакцію суспільства, на фоні поганої комунікації зі сторони МОН.

Таким чином, у Кабміні вирішили запроваджувати гранти окремим наказом у якості експерименту, результати якого мають вплинути на "інституалізацію" грантового фінансування вищої освіти в Україні.

За словами Сергія Бабака, у разі успіху експерименту, законопроєкт №10399 можуть ухвалити наприкінці осені 2024 року.

За словами Бабака, МОН також знизив кількість "бюджетних" місць для умовно-популярних спеціальностей, які державі зараз "не дуже потрібні": правники, журналісти, соціологи, політологи і деякі інші. При цьому, збільшено держзамовлення та запит на національну безпеку і оборону, охорону здоров'я, вчителів, енергетиків тощо.

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Економічна правда