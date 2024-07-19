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Британія надасть Україні кредитну підтримку оборонки на 2 млрд фунтів: підписано угоду

П'ятниця, 19 липня 2024, 15:40 - Віктор Волокіта
 

Велика Британія та Україна підписали міжурядову Угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку українських оборонних спроможностей.

Як повідомляє Офіс президента, документ у присутності президента Володимира Зеленського підписали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. 

Як йдеться в повідомленні, Угода дасть змогу започаткувати українсько-британські проєкти. Йдеться, зокрема, про постачання й налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки, боєприпасів.

"Угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 млрд фунтів стерлінгів ($2,58 млрд - ред). Ця сума неостаточна й може бути збільшена в майбутньому", - йдеться в повідомленні. 

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Очікується, що завдяки цьому до 2026 року Сили оборони України, зокрема, вдасться забезпечити  системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка. 

"Через необхідність швидкого розвитку спроможностей і високу вартість оборонних проєктів Україна не може їх зараз профінансувати зі свого державного бюджету. Термін погашення кредиту – 15 років", - зазначили в Офісі президента. 

Економічна правда

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Британія Україна зброя кредит
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