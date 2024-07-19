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Проблему, яка призвела до світового технологічного збою, було виправлено

П'ятниця, 19 липня 2024, 14:22 - Артур Крижний

Проблему, яка спричинила світовий технологічний збій, було "виявлено, ізольовано та виправлено", запущено процес усунення неполадок.

Про це повідомив голова CrowdStrike Джордж Куртц.

"CrowdStrike активно працює з клієнтами, які постраждали від дефекту, виявленого в одному оновленні ПЗ для Windows. Збій не вплинув на Mac і Linux. Це не інцидент із безпекою чи кібератака", - заявив він.

За його словами, проблему виявлено, ізольовано та виправлено. Він порекомендував організаціям переконатися, що вони працюють з представниками CrowdStrike через офіційні канали.

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"Наша команда повністю мобілізована для забезпечення безпеки та стабільності клієнтів CrowdStrike", - додав Куртц.

Нагадаємо:

Серія технічних збоїв порушила роботу авіакомпаній, банків і Лондонської фондової біржі в п'ятницю після того, як корпорація Microsoft повідомила про перебої в роботі своїх онлайн-сервісів.

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Частина проблем пов'язана з програмним забезпеченням кібербезпеки компанії CrowdStrike Holdings Inc.

Економічна правда.

Microsoft телеком
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