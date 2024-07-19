Країни Європи погодили нові заходи проти "тіньового флоту" Росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер заявив, що 44 європейські країни схвалили план боротьби з "тіньовим флотом" російських нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій.

Про це пише Bloomberg.

Спільний "заклик до дії" має на меті зупинити флот з близько 600 суден, які, за даними західних країн, використовуються Москвою для транспортування близько 1,7 мільйона барелів нафти на день, йдеться в заяві, оприлюдненій на Даунінг-стріт.

Уряд Великобританії також оголосив про санкції проти 11 танкерів, які використовуються для перевезення російської нафти.

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"Разом з нашими європейськими партнерами ми надіслали чіткий сигнал тим, хто сприяє спробам Путіна обійти санкції: ми не дозволимо російському тіньовому флоту і брудним грошам, які він генерує, вільно пересуватися європейськими водами і ставити під загрозу нашу безпеку", - сказав Стармер.

Флот нафтових танкерів використовується для фінансування російської військової машини в Україні, а також становить екологічну загрозу для водних шляхів Європи, йдеться в заяві британського уряду. Деякі з кораблів також діють як російські станції прослуховування і перевозять зброю в Росію, додається в заяві.

Згідно з оновленим санкційним списком, вісім з 11 танкерів, що потрапили під санкції Великої Британії, належать російському державному танкерному підприємству "Совкомфлот", а три інші мають ознаки суден "тіньового флоту".

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що цього тижня Велика Британія планує звернутися до групи європейських країн із "закликом до дії" щодо так званого тіньового флоту нафтових танкерів, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій.

Економічна правда