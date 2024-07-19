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Країни Європи погодили нові заходи проти "тіньового флоту" Росії

П'ятниця, 19 липня 2024, 11:33 - Олексій Павлиш

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер заявив, що 44 європейські країни схвалили план боротьби з "тіньовим флотом" російських нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій.

Про це пише Bloomberg.

Спільний "заклик до дії" має на меті зупинити флот з близько 600 суден, які, за даними західних країн, використовуються Москвою для транспортування близько 1,7 мільйона барелів нафти на день, йдеться в заяві, оприлюдненій на Даунінг-стріт.

Уряд Великобританії також оголосив про санкції проти 11 танкерів, які використовуються для перевезення російської нафти.

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"Разом з нашими європейськими партнерами ми надіслали чіткий сигнал тим, хто сприяє спробам Путіна обійти санкції: ми не дозволимо російському тіньовому флоту і брудним грошам, які він генерує, вільно пересуватися європейськими водами і ставити під загрозу нашу безпеку", - сказав Стармер.

Флот нафтових танкерів використовується для фінансування російської військової машини в Україні, а також становить екологічну загрозу для водних шляхів Європи, йдеться в заяві британського уряду. Деякі з кораблів також діють як російські станції прослуховування і перевозять зброю в Росію, додається в заяві.

Згідно з оновленим санкційним списком, вісім з 11 танкерів, що потрапили під санкції Великої Британії, належать російському державному танкерному підприємству "Совкомфлот", а три інші мають ознаки суден "тіньового флоту".

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що цього тижня Велика Британія планує звернутися до групи європейських країн із "закликом до дії" щодо так званого тіньового флоту нафтових танкерів, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій.

Економічна правда

Британія Росія санкції нафта
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