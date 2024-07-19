Гривня пікірує: офіційний курс долара вчергове оновив історичний максимум
П'ятниця, 19 липня 2024, 17:06 -
Долар продовжив серію цінових рекордів, здорожчавши до нового максимуму у 41,49 гривні.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 22 липня.
Офіційні курси встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,49 грн (це новий максимум);
- 1 євро — 45,18 грн.
Раніше, євро офіційно перетнув позначку у 45 гривень. А долар знову оновив історичний максимум.
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Нагадаємо:
Темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити ризики для валютного ринку та цінової стабільності й Нацбанк готовий вжити заходи для забезпечення стійкості.
Економічна правда.
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