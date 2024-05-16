Мінекономіки забронювало працівників Glovo, Visa та Favbet
Міністерство економіки забронювало військовозобов'язаних працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech на період мобілізації.
Про це повідомив нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко, який публікував відповідний наказ Міністерства економіки від 8 квітня.
Зазначається, що на період мобілізації та воєнного часу було заброньовано військовозобов'язаних працівників ТОВ "Гловоап Україна", ТОВ "Фавбет Тек", ТОВ "Віза Україна".
Також серед компаній, які забронювали своїх працівників є:
- ТОВ "Агрі Чейн" – компанія займається розробкою програмного забезпечення для великого та середнього агробізнесу;
- ТОВ "Корт" – компанія займається проєктування легкої бронетехніки, модернізація і ремонт бронетранспортерів. Засоби радіоелектронної боротьби, та анти-дроновими система;
- ДП "ССМ" – згідно з даними Yourcintrol, основним видом діяльності підприємства є (КВЕД) – 73.11 Рекламні агентства.
В Мінекономіки підтвердили ЕП достовірність відповідного указу.
Військовозобов'язані працівники даних компаній отримали відстрочку від мобілізації строком на 6 місяців – до 8 жовтня 2024 року.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.
У травні 2024 року на місяць автоматично продовжили відстрочку від мобілізації для тих, кому це передбачено за відповідним рішенням Міністерства економіки. Крім того, у травні стало відомо, що 4 тис айтівців мають бронювання від мобілізації, ще 1 300 очікують на бронювання.
На травень 2024 року понад 4 тис айтівців мають бронювання від мобілізації, ще 1 300 очікують на бронювання.