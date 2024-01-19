Новости 19 января: подробности задержания Мазепы, проверки от Минобороны, протесты фермеров

О задержании Мазепы. Госбюро расследований и Нацполиция задержали на границе организатора схемы отчуждения земель Киевской ГЭС. В ДБР не называют имени подозреваемого, но из описания следует, что речь идет об учредителе инвестиционной компании Concorde Capital Игоре Мазепе.

Прокуратура хлопочет о залоге бизнесмена, учредителе инвесткомпании Concorde Capital Игоре Мазепе в размере 700 млн грн, а его брату Юрию – 500 млн грн.

О покупке lifecell. Антимонопольный комитет Украины вернул французской NJJ Capital заявление на покупку мобильного оператора lifecell (ООО "Лайфселл") и оператора сотовых вышек ООО "Укртауэр".

О решении Кабмина. Кабинет министров выделил на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений рекордные 17,5 миллиардов.

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О приватизации гостиницы. Фонд государственного имущества планирует выставить на приватизацию гостиницу "Украина" в Киеве.

О проверках от Минобороны. Министерство обороны Украины, реагируя на жалобы военнослужащих на качество питания, внезапно проверило составы некоторых воинских частей на востоке страны.

О протестах фермеров. 24 января польские фермеры перекроют дороги по всей стране в знак протеста против импорта зерна из Украины.

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Большое Сахалинское месторождение до сих пор не работает, Украина теряет миллиарды. Что происходит?

Почему во время войны государство остановило добычу на одном из крупнейших газовых месторождений страны и почему уже второй месяц этот вопрос не решается?

Преследование или справедливое наказание. В чем ДБР подозревает Мазепу в деле 10-летней давности

За что задержанного бизнесмена Игоря Мазепу хотят лишить свободы на 12 лет, в чем его обвиняют и при чем здесь коттеджные городки. Детали дела.

О размере залога Мазепы. В Офисе генерального прокурора объяснили, почему обвинение хлопочет о 700 миллионах гривен залога для основателя Concorde Capital Игоря Мазепы по делу о завладении земельными участками.

Об отводе судьи. Печерский суд остановил заседание по избранию меры пресечения бизнесмену Игорю Мазепе до решения об отводе судьи – защита заявила о его заангажированности.

О приватизации участков. ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".